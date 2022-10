En la grabación, que fue publicada por la revista Semana, se evidenció que hay malestar en varios de los congresistas del Pacto Histórico particularmente con el ministro del Interior Alfonso Prada, cuya labor fue cuestionada por varios alfiles de Gustavo Petro en el Congreso.

Las críticas a Prada surgieron especialmente de los legisladores Alirio Uribe, Aída Avella, Gustavo Bolívar e Isabel Zuleta, quienes reclamaron por la labor del ministro del Interior, que consideran que no es lo suficientemente productiva para ellos como partido de Gobierno.

Uno de los que tuvo un tono más fuerte contra el ministro fue Alirio Uribe, quien señaló que Prada no estaría liderando correctamente la agenda legislativa del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que están en un momento estratégico como el del trámite de las reformas tributaria y política.

“Cuando el presidente era Santos, el ministro, que en ese momento era Juan Fernando Cristo, ese man dormía aquí en el Congreso. Se levantaba acá, estaba en los desayunos, en estas reuniones y estaba en todas las comisiones. Aquí el Gobierno no aparece. Solo tres Ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso”, expuso.

A estos reclamos se sumó la senadora Aída Avella, también del petrismo, quien pidió más orden y coordinación entre los altos funcionarios del Gobierno Nacional y el bloque de congresistas del Pacto Histórico.

“Hay proyectos que nosotros debimos haber discutido. Proyectos que presentó el Gobierno, por ejemplo, la reforma política. Que los parlamentarios se vayan a los ministerios y que vuelvan, ¿eso qué es? Lo arreglamos en 1991 en la Constituyente. Ese punto no me gusta, pero ¿con quién lo discuto? Con lo que me cuenten en el corredor”, planteó Avello.

A estas voces las complementó la del senador Gustavo Bolívar, quien no ocultó su molestia por lo que considera es la permanente ausencia de Prada en el Congreso, a pesar de que debería ser el enlace del Gobierno en el Legislativo.

“El primer ministro de Gobierno que yo nunca he visto en el Congreso. Tenemos que decirle a Prada que venga y se ponga al frente de los proyectos, que se ponga a coordinarlos y que los cohesione como grupo”, cuestionó Bolívar.