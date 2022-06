Moreno también solicitó la apertura de un proceso disciplinario en contra de Petro, argumentando que, de acuerdo a la Carta Política, el senador debía perder su investidura por inasistencia en un mismo periodo legislativo. Según el demandante, dichas inasistencias no estaban justificadas por hechos de caso fortuito o fuerza mayor, a su vez señaló que algunas de las incapacidades no habían sido validadas por la EPS.

El demandante indicó que en el año 2018, el senador no asistió a la sesión plenaria, porque contaba con un permiso para asistir a una conferencia de ciencias sociales en Buenos Aires, Argentina. En opinión de Moreno este tipo de permisos, y por ende, ausencias no son válidos, y no están acordes con las leyes que rigen a los miembros del Congreso.

Finalmente, el demandante señaló que Gustavo Petro había solicitado una licencia no remunerada, lo cual en su criterio era violatorio de la Ley y debía entenderse como una ausencia injustificada.

No obstante, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, se pronunció sobre la petición y decidió inadmitir la demanda presentada por Moreno. El cuerpo colegiado consideró que Moreno no acreditó su calidad de ciudadano colombiano, debido a que no aportó copia de su cédula de ciudadanía, por lo que resultaba imposible verificar su calidad de ciudadano colombiano.

Por lo tanto, inadmitió la demanda y le concedió un término de diez días para subsanar la demanda y volver a presentarla.