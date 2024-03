$!Consejo de Estado mantuvo la elección de los alcaldes de Girón y Piedecuesta

En el caso de Piedecuesta específicamente, la Sala insistió en que había duda respecto de los presuntos actos de apoyo proferidos por el demandado , lo que conduce a que sea el tribunal de instancia quien estudie y valore en conjunto las pruebas y, a partir de ellas, derive la existencia o no de la conducta endilgada al alcalde elegido.

“Para llegar a tal conclusión, la sala electoral valoró las pruebas aportadas por la parte actora concluyendo que, en esta etapa preliminar del proceso, no se demostraron actos de apoyo del demandado a favor de aspirantes pertenecientes a los grupos significativos de ciudadanos, Piedecuesta Libre Unidad Solidaria, Plus, Piedecuesta Autónoma de Renovación y Esperanza, Pare, como tampoco a candidatos de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y el movimiento, Aico. Contrario a lo señalado por la demandante, hoy apelante, la sola asistencia por parte del accionado a los actos proselitistas de otros candidatos no acredita, en este momento procesal, la configuración de una conducta de doble militancia”, concluyó el alto tribunal.

