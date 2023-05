El Partido Conservador anunció que no apoyará la reforma laboral presentada por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que está en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La afirmación fue hecha por el líder de esa colectividad, Efraín Cepeda, quien sostuvo que hay una decisión unánime de toda la bancada de votar en contra del proyecto de ley porque este afectaría el empleo en el país.

Cepeda sostuvo que “el Partido Conservador ha tomado la decisión unánime en bancada de no acompañar el proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional. O sea, lo votaremos negativamente, porque no solo no promueve el empleo, sino que lo destruye como he expresado el Banco de la República, que se pierden 450.000, y el golpe más fuerte lo llevan las micro y pequeñas empresas, muchas de ellas se quebrarán y otras pasarán a la informalidad. Ninguno de los factores anteriores es deseable”.

Colombia

El Conservador recientemente se declaró como partido independiente al Gobierno Petro y es una de las fuerzas mayoritarias del Congreso con 15 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes, curules que son determinantes para inclinar la balanza en las votaciones en el Congreso.

La otra colectividad declarada como independiente, el Partido de la U, no ha tomado una postura oficial sobre la reforma laboral. Sin embargo, varios de sus congresistas fueron determinantes para que los artículos de la reforma a la salud fueran aprobados en el primer debate en la Cámara de Representantes, que también se llevó a cabo en la Comisión Séptima.

Entre tanto, el Partido Liberal sigue declarado como bancada de Gobierno pese a que hay una fuerte puja interna para llevar la colectividad a la independencia. No obstante, varios de sus congresistas, como la representante María Eugenia Lopera y el senador Juan Diego Echavarría, han acompañado los proyectos del Gobierno.

Así que el anuncio de los conservadores de no acompañar la reforma laboral pone a hacer cuentas a la bancada del petrismo para tramitar ese nuevo articulado, mas no significa aún que su aprobación esté en riesgo.