Se presentó un nuevo encontronazo en la coalición Centro Esperanza. En una esquina del ring, Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) y en la otra Carlos Amaya (Dignidad), en el centro, el supuesto intercambio de contratos entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Boyacá.

Esta vez, el turno fue para el exgobernador de Boyacá, que a través de un video de casi dos minutos y medio cuestionó la trayectoria de Galán y de dos de sus familiares cercanos (sus hermanos Carlos Fernando y Claudio y su tío Augusto).

“Nos han dicho siempre que a los Galán todo se les debe, hasta yo mismo según ellos les debo explicaciones, pero creo que llegó el momento de que por fin ellos le den explicaciones a Colombia”, afirmó Amaya.

“De las innumerables preguntas que hay quisiera plantear tan solo cinco que además son muy concretas y todo el mundo conoce”, agregó.

En la intervención cuestionó el proceso meritocrático por el cual Agusto Galán fue nombrado Ministro de Salud y Embajador de Colombia ante la Unesco en el gobierno de Ernesto Samper.

También los relacionados con los nombramientos de Juan Manuel Galán como Viceministro de la Juventud en el gobierno de Andrés Pastrana y como Ministro Plenipotenciario en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006).

Asimismo, inquirió por el nombramiento de Claudio Galán como cónsul en París, sobre el que aseguró que no tenía carrera diplomática para ese cargo. Sobre Claudio también apuntó que fue nombrado Secretario de Planeación de Cundinamarca y Director en el Departamento Nacional de Planeación.

En el vídeo, Amaya aseguró que dichas designaciones se dieron cuando sus hermanos, Juan Manuel y Carlos Fernando eran senadores de la coalición de gobierno de Juan Manuel Santos.

Sobre este último hermano también cuestionó su nombramiento como secretario de Transparencia de la Presidencia “apenas 11 días después de haber terminado su período como concejal de Bogotá”, afirmó Amaya.

El rifirrafe comenzó por un video publicado por Juan Manuel Galán en su cuenta de Twitter, en el cual señaló que la Centro Esperanza debía demostrar, a diferencia de otra coalición, que era capaz de hablar y tramitar ante la ciudadanía.

“Invito a Carlos Amaya (...) a que salgamos de estos cuestionamientos respondiendo y aclarando la información”, manifestó Galán en dicha intervención.

Horas después en una transmisión en vivo, el exgobernador de Boyacá, indicó:

“Lamento mucho que les incomode que funcionarios sobresalientes (...) estén trabajando en Bogotá y que quieran aparentar que es una presunta trama de clientelismo y corrupción, pues no lo es. Es gente que ha trabajado toda su vida, que viene de familia humilde, que no son Galán, no son Cárdenas o Aranguren, pero son gente que se ha labrado su camino y que con méritos y capacidades ha salido adelante”.

Amaya ha defendido los nombramientos, señalando la preparación y experiencia con la que cuentan los funcionarios cuestionados. Al respecto, aseguró en Blu Radio que la denuncia tiene sesgo en contra de Boyacá y pidió a Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio explicar sus respectivas contrataciones.

Por el momento, Juan Manuel Galán no se ha pronunciado sobre este nuevo comunicado por parte de Amaya.