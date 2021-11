Continuará la elección de Contralor de Bucaramanga

La recusación en contra del presidente del Concejo de Bucaramanga Fabián Oviedo, que obligó a la Mesa Directiva a suspender temporalmente el proceso de elección de Contralor municipal, por su cercanía con una de las candidatas en el concurso, fue rechazada por el cabildo.

En plenaria presencial, los miembros del Concejo votaron a favor de negar la recusación que presentó el contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, en calidad de aspirante a la Contraloría de Bucaramanga, dejando sin efecto la suspensión del proceso de elección que la Mesa Directiva dio a conocer el mismo jueves en la tarde.

Aunque la recusación fue archivada por decisión del mismo cabildo, algunos concejales no estuvieron de acuerdo con la decisión del pleno, pues aseguran que las pruebas que vinculan a Oviedo con Viviana Marcela Blanco, candidata a Contralora de Bucaramanga y madrina de la hija menor de Fabián Oviedo son suficientes para declarar su impedimento.

Durante el tenso debate, los concejales denunciaron las inconformidades que han tenido con algunas de las decisiones que ha tomado la Mesa Directiva, en cabeza de Oviedo, respecto al proceso de elección de Contralor para los próximos cuatro años.

El cabildante Carlos Parra cuestionó a Oviedo por elegir a la Universidad de Cartagena como calificadora y evaluadora en el proceso de convocatoria pública. Adicionalmente, señaló que el concurso no ha tenido cadena de custodia, hecho que no podría garantizar la imparcialidad y el no acceso de algún candidato a las pruebas de conocimiento antes de ser aplicadas.

Como “coincidencia” tildó Parra el hecho de que Viviana Marcela Blanco hubiera acertado 49 preguntas de 50 en las pruebas de conocimiento, pues aseguró, ella no tiene experiencia en control fiscal.

Por su parte, la concejala Marina de Jesús Arévalo se unió a las declaraciones de Parra y aseguró sentir “vergüenza con los ciudadanos”, por las presuntas irregularidades en el proceso. “Creo que esto (recusación) por parte de los 11 concejales de las mayorías ya está resuelto”, indicó Arévalo.

Los concejales Javier Ayala, Francisco Gonzalez, Robin Hernandez, Cristian Reyes, Carlos Barajas, Luis Fernando Castañeda, Jorge Rangel, Nelson Mantilla y Leonardo Mancilla votaron a favor de hundir la recusación presentada.