Según Héctor Rolando Noriega, en su calidad de subcontralor tuvo conocimiento sobre el proceso en su primera instancia, razón por la cual se tuvo que declarar impedido.

“Como aún no han escogido Contralor en propiedad y como el Contralor es quien falla en segunda instancia, yo como Contralor encargado desde enero del 2020, he debido declararme impedido en los procesos de responsabilidad fiscal de los cuales tuve algún tipo de conocimiento anteriormente y como venía de ser el subcontralor, a mí me tocaba conocer de prácticamente todos los procesos de responsabilidad fiscal, incluido este”, indicó Noriega Leal.

Proceso archivado

Aunque en la Fiscalía avanza el proceso penal, que ya está en su etapa de preparación de juicio oral en contra de Cristian Rueda y José Ignacio Alvarado, representante legal de la fundación Jovis, por las irregularidades contractuales en el ‘carrusel’ de fundaciones en el Imebú, en noviembre del año pasado, la Contraloría municipal archivó en primera instancia el proceso de responsabilidad fiscal por este caso de corrupción y que ahora está en fase de apelación ante el Contralor (e), quien se declaró impedido.

“Desde enero del 2020 que fui nombrado Contralor encargado también se nombró una subcontralora encargada quien es la encargada de tomar la decisión sobre estos procesos. Yo no di la orden de archivarlo”, agregó Rolando Noriega.

Concejo decidirá

Luego de que la Procuraduría Regional de Santander acepte el impedimento presentado por Rolando Noriega, la plenaria del Concejo municipal tendrá que designar a un Contralor ad hoc, para que revise en segunda instancia y decida si mantiene o revoca la orden de archivo del controvertido proceso fiscal por el ‘carrusel’ de fundaciones en el Imebú.

Falsa socialización

Para el caso de Jovis, la Fiscalía procesa penalmente al representante legal de la fundación Jovis, José Ignacio Alvarado, por la presunta apropiación irregular de $58 millones destinados a la capacitación de tecnologías de información y comunicación a habitantes del barrio Morrorrico, que se habría soportado a través de cuentas de cobro presuntamente falsas.

La Unidad Investigativa de Vanguardia reveló varios testimonios de representantes legales de fundaciones que son parte del escándalo de contratación, que señalaban que Alvarado habría estado detrás del manejo de los recursos públicos.