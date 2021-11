Intec de la Costa S.A.S, una de las firmas que integra a Centros Poblados, fue vinculado formalmente por la Contraloría General, en un proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.337 millones de pesos, por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge en el departamento de Sucre.

Según el ente de control, en este contrato está perdido un anticipo de 1.253 millones de pesos entregados por el contratista Consorcio Puente San Jorge 2019. En donde Intec de la Costa aparece como integrante del Consorcio en un 80 % de participación.

“Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de 2.507 millones de pesos para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio”, indicó la Contraloría.

Así mismo, el organismo aseguró que ya realizó una auditoría en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos, en el que se determinó un presunto hallazgo fiscal, en donde se abrió el proceso de investigación.

“El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra. Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra”, aseguró el órgano de control.