Contraloría pidió abrir investigación al Isabu por posible suministro de carne de caballo y de burro

Durante la rendición de cuentas, el pasado jueves, la Contraloría Municipal pidió a la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, abrir una investigación al Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, por el posible suministro de carne de burro y de caballo a pacientes y funcionarios.

La decisión del contralor (e) Rolando Noriega se da en el marco de la investigación que en 2020 se abrió en contra de operadores del Plan de Alimentación Escolar, PAE, que distribuyeron raciones de carnes equinas en Bucaramanga y otros municipios de Santander. Por ello se busca determinar si estos mismos operadores estarían detrás del posible suministro en el Isabu.

“Junto a la Fiscalía General de la Nación hemos adelantado las investigaciones al PAE desde hace más de un año, y hemos encontrado que hay posibles relaciones entre los operadores del programa y los del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu”, sostuvo Noriega a esta redacción.

El jefe del ente de control fiscal confirmó que la mayor preocupación de la Contraloría es el posible suministro de carne de caballo y de burro a los pacientes del instituto.

“Tenemos material probatorio que hará parte de las investigaciones que iniciará la Oficina de Vigilancia Ambiental de la Contraloría de Bucaramanga”, añadió Noriega.

Además, manifestó que la intención de las pesquisas será determinar si ha habido incumplimientos en el proceso contractual y cuál es la calidad de los alimentos.

Vanguardia se comunicó con el gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, Germán Gómez Lizarazo quien al respecto argumentó que, de haber ocurrido, esa situación se dio en la administración anterior y que en la actual no han tenido relación con operadores que suministren este tipo de cárnicos.

“Durante mi administración no hemos tenido operadores relacionados con los del PAE. Eso no es de mi periodo. Nosotros le hacemos pruebas a las carnes y a los alimentos que se le suministran a los pacientes, y no hemos tenido ninguna información que se esté suministrando carne o algún tipo de alimentos que estén fuera de orden”.

El caso en el PAE

En 2019, la Gobernación de Santander celebró un contrato con la Unión Temporal Nutrimos Santander, para el suministro de las raciones del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en colegios del departamento.

Un año después se denunció que la empresa contratista entregó carne de caballo y de burro en mal estado a los estudiantes de Santander.

Fernando Trujillo Gómez, alias ‘El Padrino’, fue señalado por las autoridades de ser el responsable del suministro de estos alimentos. Entre las pruebas de la Fiscalía estaría un audio en el que se escucharía a Trujillo dando instrucciones sobre cómo etiquetar la carne con buena presentación.