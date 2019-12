Un excontratista del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebú, que hoy se encuentra afrontando un juicio penal en su contra por irregularidades contractuales en el marco del presunto ‘carrusel de contratos’ que tuvo lugar en ese instituto en la administración de Luis Francisco Bohórquez, ‘prendió el ventilador’ y salpicó a la saliente concejal Liberal Nancy Lora, como la cabeza de dicho ‘carrusel’.

La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso a varias declaraciones entregadas por excontratistas del Imebú, como el representante legal de la Fundación Jovi, José Ignacio Alvarado Meneses, como parte del juicio oral que afrontan ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, por irregularidades cometidas cuando contrataron con el Instituto Municipal.

Alvarado Meneses declaró en su propio juicio bajo la gravedad de juramento y con la intención de que se le acepte el principio de oportunidad, con el cual pasaría de acusado a testigo.

En sus declaraciones, Alvarado Meneses señaló a la concejal Liberal Nancy Lora como la responsable de exigir coimas del 40% como contraprestación por entregar contratos en el Imebú, en momentos en que como su director fungía precisamente el cuñado de esta, Cristian Rueda.

Capacitaciones direccionadas

En agosto pasado, José Ignacio Alvarado Meneses, representante legal de la fundación Jóvenes con Ideas y Soluciones, Jovis, declaró en su propio juicio ante el Juez Octavo Penal del Circuito, que investiga la ejecución de un contrato suscrito en el 2012 entre esta fundación y el Imebú por $58 millones. El objeto de este contrato era la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los habitantes de la comuna 14 de Bucaramanga.

En dicha declaración, que se extendió por casi dos horas, Alvarado Meneses señaló que su llegada como contratista del Imebú se dio en las elecciones locales del 2011, cuando estuvo acompañando la candidatura de Nancy Lora al Concejo de Bucaramanga.

“En el 2011 hubo una campaña política en la cual participé, en la cual aporté mi granito de arena a un personaje que salió electo. Nancy Elvira Lora, concejal de Bucaramanga, a ella fue a quien yo llamé telefónicamente por instrucciones de Leonado Macías una vez terminada la campaña del 2011. Ella me dijo hable con el doctor Cristian Rueda en el Imebú”, relata el contratista.

Según José Alvarado, la concejala le dijo que debía dirigirse al Imebú y hablar directamente con su director Cristian Rueda. De acuerdo con su relato, Rueda lideró la elaboración, el objeto e incluso el costo del contrato que iba a ejecutar Alvarado Meneses a través de su fundación. “...Él me dice: hágame una propuesta sobre tecnologías de la información y las comunicaciones para la población de la comuna 14... yo le pregunto por cuánto valor y él me dice $60 millones”, tanto así, que según Alvarado, Cristian Rueda conocía hasta el porcentaje de las coimas que debía pagar a su cuñada concejal.

“Previamente a firmar el contrato se había exigido por parte de unas personas y estoy totalmente seguro que con conocimiento de Cristian Rueda se había exigido el pago de un porcentaje con base en ese proyecto para poder darnos ese contrato. Nos exigían un porcentaje sobre ese valor, cuando se firma el contrato, en uno o dos días hacen un anticipo y con ese anticipo me encuentro en el banco de Bancolombia de la calle 35 con carrera 14 y 15 en donde me reciben la extorsión, comisión, porcentaje, como lo puedan llamar”, agrega Alvarado.

En su testimonio, José Ignacio Alvarado afirma que el encargado de recibir el dinero de las coimas era el abogado Néstor Leonardo Macías Chaparro, persona que fue asesor de la campaña de Nancy Lora.

“Néstor Leonardo Macías fue asistente o mano derecha de Nancy Lora durante el contrato. Incluso, ya que el doctor me hace preguntas sobre algunos inconvenientes judiciales, ahí también hubo inconvenientes judiciales. No tengo conocimiento de que estuvo involucrada la señora Nancy Lora, pero Néstor Leonardo Macías Chaparro fue representante legal de una entidad sin ánimo de lucro denominada Amigos del Mañana, Fundama. Fundación que en alguna ocasión tuvo dirección comercial la misma dirección en la que se realizó la campaña del Concejo de Bucaramanga, en la carrera 23 N° 15 - 57”, expuso Alvarado.

Cabe recordar que Fundama fue vinculada también al ‘Carrusel de Contratos’ de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga bajo la administración de Héctor Moreno Galvis. Según pudo verificar esta redacción, Leonardo Macías hizo parte de la Unidad de Apoyo de la concejal Nancy Lora, para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.

“Para el contrato del 2012, Nancy Lora me dijo que hablara con Cristian Rueda Rodríguez, vaya al Imebú y no se preocupe que nosotros le ayudamos. Yo ya hablé con él y con Leonardo para que sepa los detalles. Cuando yo hablé con Leonardo Macías y él me dijo 40% hay que dárselo a Nancy Lora”, reitera el contratista.

Inconvenientes en la ejecución

Con el 40% del contrato entregados como coima por haber recibido el contrato, el contratista afirma que se inició la ejecución de los 12 talleres de capacitación TIC con la población de la comuna 14, en el norororiente de la ciudad.

Para tal fin, José Ignacio contactó a Eduardo Duarte, líder comunal, y aunque según el relato del contratista las capacitaciones sí se llevaron a cabo, se adulteraron las actas de ejecución del contrato, toda vez que tras el pago de las ‘coimas’ se decidió no contratar al personal calificado que inicialmente se había proyectado para la ejecución de la actividad.

“Cuando empecé la ejecución les empecé a preguntar, bueno si ustedes van a poner la gente ¿dónde están? ellos solo me dijeron que no me preocupara que ellos la ponían. Nunca le presté atención la verdad a eso, sí fue un gran error mío, pero cuando ya se terminó la ejecución del contrato, les dije bueno ¿y ahora qué? Simplemente ellos empezaron a buscar hojas de vida de personal cercano a ellos, que de una u otra manera habían estado involucrados con ellos. Así fue como pusieron a Elizabeth Montañez; Mónica Macías Chaparro y Laura Vanesa Macías Chaparro, hermanas de Néstor Leonardo Macías Chaparro; Diana Milena Rodríguez, que fue la secretaria de la Concejal en 2012; y una Diana, no tengo claro el nombre... ”, expuso el imputado.

Con todas las plazas cubiertas en el papel, José Ignacio procedió a presentar el informe final del contrato para su posterior liquidación. A pesar de las evidentes inconsistencias, Cristian Rueda, según el testigo, autorizó el pago del restante del contrato, no sin antes corrobar que la Fundación Jovis “ya estuviera al día con la concejal Nancy Lora”.

“Antes de expedir el cheque, cuando llevé el informe final, pasó por la oficina de él (Cristian Rueda), y hablando de una y otra cosa él sí me dijo ¿qué pasó con los suyo? ¿ya está todo listo? tengo todo para liquidar, me dijo ¿y usted ya está al día con Nancy? yo le contesté que sí estaba al día. Entonces él me dijo: ah bueno, listo, entonces vaya lleve eso”, añadió José Alvarado.

¿Injerencia en investigaciones?

A pesar de supuestamente haber cumplido con el objeto del contrato, la Contraloría Municipal en ese entonces a cargo de Magda Milena Amado, abrió una serie de indagaciones preliminares por las presuntas inconsistencias contractuales en el Imebú. Dentro de las actuaciones, el ente de control fiscal incluyó el contrató 080 de 2012 entre el Imebú y Jovi para la capacitación TIC.

Aunque las indagaciones iniciaron a todo vapor, pasado el tiempo iban perdiendo cada vez más fuerza y de a poco se iban archivando en los estantes de la Contraloría, al parecer debido a la injerencia que tenían tanto la Concejal como sus conexiones políticas en el Congreso.

“Cuando empieza todo el problema de las noticias en Vanguardia, cuando estalla el escándalo, ellos en un principio empiezan a decirme que no me preocupe porque ellos van a sacar adelante toda la situación jurídica. Nosotros realmente supimos esto fue por la Contraloría Municipal, y Cristian Rueda Rodríguez tuvo el informe en las manos cinco días antes de que saliera. Antes de que se abrieran los hallazgos en la Contraloría Municipal a ellos ya les habían dado el informe. Ellos hablaban de no preocuparse porque iban a hablar con fulanito con zutanito, nombraban cantidad de personas, nombraban que un Senador, que un Representante, para arreglar eso”, acotó José Alvarado.

“En una de esas audiencias yo voy dispuesto a contar la verdad y digo en audiencia de micrófono, “voy a contar la verdad, quiero que me escuchen”. Decretan un receso, un abogado prácticamente me dice: mano eso no se preocupe, eso queda así. Después un funcionario de la Contraloría me dice: tranquilo, más bien con esos testimonios queda todo bien. Al final, yo no doy el testimonio. Ahí está en los audios”, agrega Alvarado Meneses.

Según la página oficial de la Contraloría Municipal, ya existe una decisión final sobre las investigaciones fiscales con respecto al ‘carrusel’ de contratación en el Imebú, sin embargo, dicha información no está abierta al público.

Fuentes al interior del ente de control fiscal le confirmaron a esta redacción que todas las investigaciones sobre el ‘carrusel’ del Imebú fueron archivadas en la Contraloría desde principios del año.

Reserva procesal

Esta redacción intentó comunicarse con la concejal Nancy Lora, pero no hubo respuesta por parte de la cabildante Liberal. Del mismo modo, el abogado Leonardo Fabio Vásquez, abogado defensor de Cristian Rueda, y quien ha hecho parte del equipo de Unidad de Apoyo de Nancy Lora en el Concejo, se negó a dar alguna respuesta con respecto a los señalamientos de José Ignacio Alvarado, al señalar que el proceso cuenta con reserva.

¿Quién es nancy lora?

Nancy Elvira Lora es abogada de profesión y llegó a ser Concejal de Bucaramanga recogiendo el caudal electoral de su difunto esposo, el otrora cabildante de la capital santandereana, Alberto Rueda, (hermano de Cristian Rueda, exdirector del Imebú).

Desde el 2012 ha ocupado una curul como Concejal de Bucaramanga, dignidad que abandonará el próximo 31 de diciembre luego de haberse ‘quemado’ en las pasadas elecciones locales, tras obtener tan solo 2.666 votos.

En sus dos periodos en el Concejo Municipal, la gestión de Lora no fue la mejor; así lo da a conocer el informe del programa ‘Concejo Cómo Vamos’, en el que se indica que Nancy Lora era una de las concejales que menos asistía a las sesiones plenarias del cabildo, y cuando asistía, era de las que menos participaba.

Aunque por su ausentismo, unos abogados pidieron la pérdida de investidura de la cabildante Liberal, finalmente el Tribunal Administrativo de Santander le mantuvo la investidura a Nancy Lora.