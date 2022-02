“Un joven me gritó: ‘Uribe, paraco’. Yo le dije: ‘ombe, mi abrazo’. Estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Café Salud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista a Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ yo dije, bueno, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, aifrmó Álvaro Uribe Vélez.

El video fue posteado en redes hacia el medio día de este viernes 4 de febrero y el candidato Gustavo Petro, quien se encuentra en una gira por Europa, aún no responde al coqueteo del exmandatario del Centro Democrático.

Pero el suceso ocurrido en San Juan de Girón no es el primero que se presenta en medio de esta campaña, pues en redes las imágenes de mitines a favor del expresidente contrastan también con otras en las que este es abucheado.

Álvaro Uribe Vélez reactivó desde hace varias semanas sus recorridos por Colombia para apoyar a los candidatos a Senado y Cámara de Representantes de su partido y a su candidato a la Casa de Nariño para las elecciones de este 2022, Óscar Iván Zuluaga, quien decidió no unirse a Equipo por Colombia.