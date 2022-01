“Aquí no pasa nada, ni ha pasado nada”. Esa es la conclusión al final del relato de Gabriel García Márquez sobre la llamada ‘Matanza de las Bananeras’ en Cien Años de Soledad. No hubo muertos, no hubo injusticias, no hubo nada.

Fue la forma del premio Nobel colombiano de reflejar lo que pasaba en el país y, hasta cierto punto, también refleja el temor de muchos ciudadanos con los hechos de corrupción.

A veces estos casos se denuncian, se hacen públicos, y las investigaciones no avanzan con el ritmo y la rapidez que muchos quieren. Pueden pasar años antes de que haya sanciones (si es que las hay) o una absolución (si es que el implicado es inocente).