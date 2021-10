Corte condena a 10 años de prisión a ex Fiscal por falsedad en documento público

Con el fallo, la Sala realizó un análisis del delito de falsedad ideológica en documento público y ratifica que este se configura cuando el servidor público consigna en el documento público hechos o circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad.

El pronunciamiento se da tras resolver un recurso de apelación contra el fallo absolutorio a favor de un fiscal acusado de consignar una falsedad en un “acta”, para cubrir su solicitud de entrega de parte de un dinero hallado en un predio objeto de allanamiento.

Inicialmente, hubo una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, mediante la cual se absolvió al fiscal Diego Hernán Rojas, de los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y concusión.

Lo anterior, por cuanto en una diligencia de allanamiento y registro, adelantada el primero de agosto de 2009 en un local comercial, se incautaron armas de fuego y municiones, y se recogió la suma de 18.182.000 pesos. En curso de las correspondientes audiencias preliminares, fue legalizada la incautación del dinero, entre otras diligencias.

El asunto, después de realizadas las audiencias preliminares, le fue repartido al fiscal Rojas, de la Seccional de Buenaventura, los materiales probatorios y él radicó el escrito de acusación por allanamiento.

No obstante, según estableció la Corte, no se legalizó de forma debida la incautación ni la imposición de medida jurídica de suspensión de poder dispositivo, por lo que el trámite culminó con la orden de devolver la suma incautada a su propietario.

Lea también: El desempleo en Colombia bajó al 12,1 % en septiembre

El dueño del dinero, posteriormente, acusó al exfiscal, afirmando que le había solicitado el pago de la mitad del dinero incautado, a efectos de entregarle la suma restante sin mayores dilaciones.

Por estos hechos, en 2020, se realizó un sentido de fallo que absolvía al exfiscal, por lo que se presentó el recurso de apelación.

Ahora, la Corte, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor, estableció que sí se configuró el delito de falsedad ideológica.

"Justamente, uno de los planteamientos de la defensa técnica, accesorio a la premisa acerca de que el control de legalidad no ocurrió, es que el fiscal procesado actuó bajo la convicción de inexistencia de legalización de la actividad de incautación. No obstante, lo afirmado por la defensa no se acompasa con la conducta adoptada por el acusado dentro del proceso objeto de su conocimiento, ni con la totalidad de actividades adelantadas en dicha investigación", se lee en el fallo.

La Sala aseguró que "es evidente" que un Fiscal, con las cualificaciones y experiencia ostentadas por Rojas tenía que advertir que si no se obligaba, "tal cual adujo el funcionario que acudió a la audiencia de legalización del allanamiento, imponer alguna medida cautelar al bien (ya el procesado contaba con la información atinente a que la diligencia se fundó en buscar armas y que en el sitio operaba una tienda, lo que justificaba la presencia del dinero), para el caso, en cuantía de más de dieciocho millones de pesos, era necesario hacer la devolución del mismo".

Así mismo, estableció la Corte que el hecho que no lo haya hecho, y que solo haya alegado la omisión de ese acto procesal, casi tres meses después de ocurrida la aprehensión del dinero, informa de un actuar cuando menos ajeno a su función, sin que nada justifique seguir en poder de la alta suma.

"No es posible, dentro de límites adecuados de razonabilidad, alegar un simple error respecto de la constancia en la cual, precisamente, el funcionario busca explicar por qué permaneció tanto tiempo en poder del dinero, en tanto, huelga reseñar, la explicación debería operar, necesariamente, dentro de límites jurídicos o fácticos". señaló la Corte.

Lea también: Candidatos a Contraloría de Santander presentan entrevista ante la Asamblea

Adicionalmente, el fallo señala que hubo una necesidad de incluir una constancia falsa, en la cual se explican las razones por las que al dinero no se la había dado un destino legal, lo cual reposa en que el dinero permaneció en el poder de Rojas, sin justificación ninguna, "durante el tiempo necesario para presionar a sus propietarios a fin de obtener la mitad del mismo”.

En consecuencia de lo anterior, la Corte libró la correspondiente orden de captura contra el exfiscal.