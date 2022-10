Crisis en el Pacto Histórico: Revelan audio de discusiones internas en la colectividad

La bancada del Pacto Histórico estaría atravesando por una crisis interna luego de dos meses de tener presencia en el Congreso de la República. Así lo revela un audio que publicó este jueves la Revista Semana, en el cual se escucha a varios de sus militantes cuestionar, incluso, a los ministros del gobierno Petro.

Según ese medio de comunicación, el audio de más de una hora fue grabado el pasado miércoles en una reunión que la colectividad del Pacto Histórico tuvo, a puerta cerrada, en uno de los salones del Capitolio Nacional.

En el material auditivo se escucha al representante Alirio Uribe irse lanza en ristre contra sus compañeros de bancada e incluso contra el ministro del Interior, Alfonso Prada.

“Tenemos un desorden muy berraco con la agenda legislativa. Yo me tomé el trabajo de coger todos los proyectos radicados y ordenarlos temáticamente. Claro, el gobierno dijo que hay prioridad sobre nueve proyectos, pero en la agenda legislativa que está en curso hay una cantidad de proyectos de ley y Acto Legislativo que tienen que ver con el programa con el que nos comprometimos (...) Cuando el presidente era Juan Manuel Santos, el ministro (del Interior), que en ese momento era Juan Fernando Cristo, ese man dormía aquí en el Congreso. Se levantaba acá, estaba en los desayunos, en estas reuniones y estaba en todas las comisiones. Aquí el gobierno no aparece. Solo tres ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso. No es posible que el enlace del Ministerio de Hacienda en el Congreso sea el enlace de Duque. Estamos aprobando la reforma tributaria, es el mismo enlace de Duque. Ordenémonos nosotros y ordenemos el gobierno”, manifestó molesto el congresista petrista.

Pero no fue el único en intervenir. La senadora Aida Avella también cuestionó la bancada del Pacto Histórico. La congresista aseguró que no está conforme con uno de los puntos de la reforma política que cursa en el Congreso, el cual busca que los congresistas puedan pasar a ocupar cargos ministeriales. Pero cuestionó, que no tiene en su bancada con quien discutir su inconformidad.

“Hay proyectos que nosotros debimos haber discutido. Proyectos que presentó el gobierno, por ejemplo, la reforma política. Que los parlamentarios se vayan a los ministerios y que vuelvan, ¿eso qué es? Lo arreglamos en 1991 en la Constituyente. Ese punto no me gusta, pero, ¿con quién lo discuto? Con lo que me cuenten en el corredor. Eso no es correcto, compañeros. Deberíamos reunirnos cada ocho días”, cuestionó la senadora.

Posteriormente el turno para intervenir lo tuvo la senadora Cristina Zuleta, quien cuestionó que la misma bancada del Pacto Histórico esté citando a los funcionarios del alto gobierno a debates de control político.

“Cuando estamos como anoche, en un ataque decidido hacia una institución tan importante como la UNGRD, ¿cómo nos vamos de plenaria? La disciplina es estar ahí para poder ayudarnos desde el principio hasta el final, porque al final de la sesión pasan otras cosas”, dijo la congresista.

“Las disposiciones penales en contra de la evasión tributaria fue un compromiso de campaña. Entonces ya se cedió, ayer me di cuenta que se había cedido en eso. También se cedió, efectivamente, en los impuestos a la exportación de oro, carbón y petróleo. También cedimos en eso. Están quitando y merecemos una explicación para salir a defender eso o para poder saber qué hacemos y cómo nos movemos”, cuestionó Zuleta, criticando que algunas de las promesas del Gobierno Nacional, como esta, no se están cumpliendo.

"Tenemos que hacer esfuerzos. Si nosotros no hablamos entre nosotros y si no nos coordinamos, vamos a ser una bancada eunuco y estamos actuando de esa manera. No hay otro camino que la coordinación con la reunión permanente, así no tengamos tiempo. Para mí esto es prioritario”, afirmó por su parte la senadora Clara López.

En medio del audio revelado por Revista Semana, el senador Gustavo Bolívar, una de las manos derechas de Gustavo Petro en el Congreso de la República, salió en defensa de la oposición liderada por el Centro Democrático.

“Estamos subestimando a la oposición. Yo lo dije en un trino, es una oposición más pequeña, hoy son una minoría, pero hoy son más eficientes en comunicaciones y en decir mentiras. Las mentiras vuelan más rápido que las verdades y están ganando mucho terreno. Estoy preocupado. Vienen con una marcha el 29 de octubre y quieren que sea más grande que la pasada. Nosotros estamos muy dormidos. Lancé una fecha para defender al gobierno, con motivo de los 100 días, y los invito a que la hagan suya. Asumamos que tenemos que hacer una manifestación muy nutrida, muy grande, para demostrarle a Colombia que somos más los que estamos a favor de las reformas”, manifestó Bolívar en la reunión.

El senador, quien fue cabeza de lista del Pacto Histórico, también criticó al ministro del Interior, Alfonso Prada: "El primer ministro de gobierno que yo nunca he visto en el Congreso. Tenemos que decirle a Prada que venga y se ponga al frente de los proyectos, que se ponga a coordinarlos y que los cohesione como grupo. Obviamente, aquí lo que veo es muchos grupos”.