“Lo de las armas y la central de comunicaciones no son criterios habilitantes sino puntuables y buscan otorgar un mayor puntaje a las empresas que tengan una reacción inmediata, 24/7, frente a cualquier incidente y tengan una mayor capacidad logística y operativa de la entidad. El criterio de armas no pretende describir las armas que requiere la entidad sino medir la capacidad logística y operativa de la empresa de vigilancia. Entre más armas, mayor estructura y más organizada será la empresa de vigilancia, lo que por supuesto merece un mayor puntaje”, afirmó el asesor del despacho Cárdenas.

Según González, el que la Dirección de Tránsito le otorgue un mayor puntaje a las empresas de vigilancia que tengan sus sede principal en Bucaramanga o que cuenta con más de 200 armas de largo y corto alcance, (a pesar de que solo dos vigilantes tendrán que portar armas), no está direccionando el millonario proceso.

Afirmación que fue refutada inmediatamente por el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández.

“O no leyó el trino o no leyó el prepliego. Nadie es tan cándido de presentarse a un proceso licitatorio a sabiendas que por no tener sede principal, sino sucursal en Bucaramanga, ( en gracia de discusión en municipios del Área Metropolitana), pierde 100 puntos. Eso es amarre”, respondió Fernández.