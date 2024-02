$!Debate: Liquidación de Metrolínea nuevamente enfrenta a la Alcaldía y el Concejo de Bucaramanga

Por su parte, el cabildante del partido liberal, Javier Ayala, afirmó que la única responsabilidad sobre la liquidación o no del ente gestor de Metrolínea recae en la administración municipal, no en el Concejo como erráticamente algunos han venido exponiendo esa idea.

Sin respaldo de la Nación

“ Es un sofisma que nos están vendiendo a los bumangueses, de que la plata va a llegar del orden nacional, no es cierto, porque sencillamente en el presupuesto de la Nación no hay plata para los sistemas de transporte masivo s”, advirtió Lozada.

Renglón seguido, el concejal del Partido ASI, Diego Lozada, recordó que en el presupuesto general de la Nación no hay recursos para los sistemas masivos, razón por la cual, no es conveniente que la Alcaldía continúe insistiendo en el respaldo del gobierno Petro para salvar el sistema.

Para Luis Fernando ‘Chumy’ Castañeda, concejal por el Centro Democrático, el gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene ningún interés de salvar el sistema de transporte masivo de Bucaramanga.

“El presidente de la República se la pasa tomando trago, tomando bastante café, porqué sí le gusta el café, y sobre todo a altas horas de la noche. Duerme hasta las once y se levanta, este sin vergüenza, a utilizar las redes, a escribir barbaridades y mamaderas de gallo como que en Bucaramanga propondrá el paso de Metrolínea a sistemas eléctricos”, reprochó el concejal uribista.

Visión similar presentó el concejal de la U, Gustavo Ardila, al señalar que con la actual crisis que atraviesa el Sitm de Bucaramanga, el gobierno Petro no tiene ningún interés en inyectarle más recursos para salvar el ente gestor.

“Metrolínea fue la prueba piloto en la que se congregó todo en lo que lo público no se debe ni se puede hacer: malos estudios, mala planeación, mal manejo, dando nacimiento en Metrolínea, un ‘muerto viviente’, desde ahí Metrolínea no da pie con bola, no hay confianza. No hay esperanza de que el Gobierno Nacional le inyecte un peso al ente gestor”, dijo.