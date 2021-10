Declaran improcedente tutela que buscaba unueva votación de moción de censura a Karen Abudinen

Esta decisión la tomó la Juez Betulia Orduña Holguín, tras aclarar que la tutela no es el mecanismo idóneo y eficaz para cambiar la decisión, y que en su lugar se debería apelar a la Ley 5 del Congreso, que establece las normas del Parlamento. “Las decisiones de los presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva Corporación Legislativa”, dijo la juez.

Agregó que los representantes argumentaron que no tuvieron la oportunidad de interponer el recurso de apelación, pero esto no es cierto.

“Se advierte que contrario a lo manifestado por los señores representantes a la Cámara, sí contaron con la oportunidad procesal para incoarlo y no lo hicieron, incluso no se aprecia que hayan hecho mención de la palabra apelación una vez que se anunciara por el Secretario General el cambio de la modalidad de votación. Al guardar silencio se entendía que estaban conformes con esa determinación”, indicó.

Igualmente, frente al cuestionamiento de que la votación debía ser repetida, en atención a que los votos no coincidían con el número de congresistas que asistieron, la juez dijo que eso se resolvió en su momento, “de cara a que se aplicaba para la elección de funcionarios, lo que no resulta en una decisión arbitraria”.

Por otro lado, sobre la controversia de los miembros que se abstuvieron de votar, el despacho indicó que no puede endilgar algún tipo de sanción o de reproche, pues para ello se cuenta con los mecanismos ordinarios.

Esta tutela había sido presentada por los representantes a la Cámara Jorge Alberto Gómez, María José Pizarro, Katherine Miranda, Mauricio Toro y León Freddy Muñoz Lopera, quienes argumentaban que la votación de la moción de censura habría tenido algunas “jugaditas” y una de ellas habría sido que a algunos congresistas, a pesar de haber estado en el recinto y de haber sido convocados sólo para llevar a cabo la votación, se les permitió no votar.

Los representantes agregaron que los recursos de apelación presentados por la oposición para repetir la votación no fueron tramitados, por lo cual, buscaban que se realizará una votación “transparente y de cara a la gente”.

La moción de censura contra la exministra se realizó el pasado viernes 10 de septiembre y no contó con la cantidad de votos suficientes.

A pesar de que 56 parlamentarios dieron el 'sí' a la remoción del cargo de la Ministra de las TIC y otros 30 representantes votaron por el 'no', se necesitaba un mínimo de 87 votos para tomar una decisión.

El resultado de esta votación generó rechazo en la oposición, pues solo participaron 86 parlamentarios, de los 144 que se habían registrado en la sesión.

APELARÁN LA DECISIÓN

El representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego, lamentó que no se reparara el atropello cometido por la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, en la moción de censura y anunció que apelará esta decisión.

El coautor de la acción judicial y convocante de la moción de censura, recordó que la Presidenta de la Cámara cometió varias irregularidades, entre las que se encuentran: cambiar inesperadamente la modalidad de votación a través de plataforma y no por llamado a lista de los 143 representantes presentes en la sesión, lo que permitió que 57 congresistas no votaran, garantizando su hundimiento, además de que no se les permitió interponer recurso de apelación.

“No es justo para Colombia, para su gente decente que somos la mayoría de las personas, que la señora Abudinen saliera renunciada cuando en un acto de incapacidad o corrupción permitió que se robaran 70.000 millones de pesos. Esta señora debió ser destituida y no haberle permitido renunciar, como finalmente sucedió”, comentó Gómez.