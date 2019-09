Por presuntas irregularidades en la inscripción de su candidatura, demandan la inscripción de Claudia Lucero López como candidata a la Alcaldía de Bucaramanga.

Además: “Candidatos no están cumpliendo con las reglas sobre publicidad”: Personería Municipal

Advierten suplantación

Según la queja interpuesta por Andrés Beltrán, el acuerdo de coalición con el cual se inscribió Claudia López Rodríguez como aspirante a la Alcaldía no goza de validez legal, toda vez que fue, según el demandante, suplantada la firma de uno de los integrantes del comité inscriptor de la candidatura.

“Situación irregular que se evidencia en mayor medida, si acompasamos la rúbrica del señor Sergio Andrés Becerra Peñuela impresa en agosto 15 de 2018, 6 meses anteriores, en otro contrato suscrito con el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, en cuya representación actuó Carlos Díaz, firma que no guarda relación grafológica con la que reposa en los documentos de la solicitud de inscripción a la candidatura de Claudia López Rodríguez , efectuada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil”, señala la denuncia.

Así mismo, el quejoso asegura que para la fecha de inscripción de la candidatura de López Rodríguez, Sergio Andrés Becerra se encontraba fuera del país, por lo que sería imposible que él pudiera asistir personalmente al mencionado acto de inscripción en la Registraduría Especial de Bucaramanga.

Lea también: Claudia López Rodríguez tendrá coaval de la U a la Alcaldía

Solicitud de anulación

Ante dicha situación, el demandante le solicitó a la Registraduría anular la inscripción efectuada por el grupo significativo de ciudadanos “Hagamos Ciudadanía por Bucaramanga” quienes, en coalición con el Partido Liberal, Centro Democrático, Partido de la U y el Mira, inscribieron y apoyaron la candidatura de Claudia Lucero López a la Alcaldía de Bucaramanga.

Del mismo modo, Andrés Beltrán solicita practicar prueba grafológicas de la firma del Sergio Andrés Becerra impresas tanto en el acuerdo de coalición en la Registraduría como en los contratos del Indersantander para verificar su validez.

Esta redacción intentó comunicarse con la candidata a la Alcaldía, pero no hubo respuesta por parte López Rodríguez ni de su equipo de trabajo.

Le puede interesar: “Quiero lograr la transformación real de Bucaramanga”

“Estrategia de campaña”

Para el abogado administrativista Gerardo Martínez, la demanda en contra de Claudia López Rodríguez presenta varias inconsistencias jurídicas.

“Es una demanda que tiene varias falencias. Por ejemplo, cita una causal que no está contemplada dentro de los delitos electorales y por lo tanto no podría conllevar a ninguna anulación de inscripción como lo pretende. Así mismo, radica la demanda ante la Registraduría, entidad que no es la facultada para dirimir ese tipo de conflictos. El Consejo Nacional Electoral, es el único órgano encargado de dirimir las demandas de solicitud de revocatorias de inscripción. Razón por la cual se puede inferir que esto se trata de una simple estrategia de campaña de yo te demando, tú me demandas, pero sin mayores fundamentos”, consideró el experto.