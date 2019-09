Demandan inscripción de Jaime Beltrán como aspirante a Alcaldía

El Consejo Nacional Electoral designó al magistrado Luis Guillermo Pérez, para que conozca de las solicitudes de revocatoria de inscripción de Jaime Beltrán como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Solicitudes interpuestas por los abogados Carlos Alfaro y Rubén Darío Bravo.

Además: Jaime Beltrán denuncia falta de garantías y advierte posible fraude

Según los demandantes, Beltrán Martínez está inhabilitado para aspirar a la Alcaldía en las próximas elecciones del mes de octubre, toda vez que no logró que le certificaran el mínimo de firmas requeridas para validar su aspiración.

“Revocar la inscripción de la candidatura de Jaime Andrés Beltrán, como aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, toda vez que la Registraduría no certificó el apoyo mínimo requerido para ser aspirante por el grupo significativo de ciudadanos, e incluso, el referido doctor, consideró innecesario presentar el recurso de contradicción. Entonces, el acuerdo de coalición no tiene validez jurídica, teniendo en cuenta que uno de los suscribientes, es decir, el Grupo significativo de ciudadanos, no logró el apoyo mínimo necesario, por lo cual, ese acuerdo no ha nacido a la vida jurídica”, solicita uno de los demandantes.

Lea también: Aspirantes a la Alcaldía de Bucaramanga, los afectados por firmas

Actualmente, Jaime Beltrán es candidato a la Alcaldía por el partido Colombia Justa y Libre, colectividad que le había dado el coaval como aspirante a la Alcaldía.

“Este es un nuevo ataque en contra de nuestra campaña. Pero no vamos a dejarnos amedrentar. Estamos seguros de la legalidad de nuestra candidatura y seguimos en firme hasta el final. El CNE aún no decide si admite o no dicha demanda”, señaló Jaime Beltrán, candidato a la Alcaldía.