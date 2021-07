Según el Diputado, de los más de $5 mil millones que tiene presupuestado la administración departamental para el Plan de Medios en la vigencia 2021, ha destinado más de $1.200 millones a medios de comunicación, periodistas e influenciadores, para defender la imagen de Aguilar Hurtado y atacar a la oposición.

“A través del Plan de Medios la Gobernación les paga millones a periodistas y medios de comunicación que solo tienen fanpage en las redes, con interacciones que no pasan de cinco likes o diez seguidores, no más, para que le limpien la imagen al Gobernador de Santander, a su hermano y su papá. Pero además de que no tienen gran impacto, esos periodistas también tienen la orden directa de la jefe de prensa de la Gobernación de atacar a los diputados de la oposición que denunciamos los hechos de corrupción”, señaló Ferley Sierra.

Así mismo, el corporado aseguró que varios de esos medios de comunicación no cumplieron con los objetos contractuales, y aún así, les pagaron. Es decir, no cumplieron con las obligaciones de publicar las pautas, pero aún así les pagaron.