$!Desde el Concejo denuncian millonario ‘carrusel’ de CPS en la Personería de Bucaramanga

“Este señor, Daniel Arenas, terminó el periodo de Cárdenas y ni un solo funcionario por el tema obras inconclusas está sancionado, él tiene la potestad disciplinaria para controlar, y ni con todos los escándalos que tuvo la administración Cárdenas hubo una sola investigación, brillo, no solamente por su ausencia, sino también por su desidia, más de mil millones de pesos ejecutados en el último año simplemente para eventos, mesas de trabajo”, agregó.

Personero responde

“La Personería funciona con un plan estratégico para que pueda funcionar toda la vigencia, contrario a lo que sucede en la Alcaldía, para no perder la continuidad y poder garantizar los derechos humanos, atender a las víctimas del conflicto armado y garantizar el pleno funcionamiento de la entidad. La Personería hace una contratación, sobre los 10 meses, de todo el personal según lo demandan los propios funcionarios de la entidad. Así las cosas en enero y febrero del 2024 contratamos el personal necesario para todo el año”, explicó Arenas.

Según Arenas, contrario a los entes territoriales como la Alcaldía, la Personería funciona bajo planes estratégicos para garantizar la operación del Ministerio Público todos los días del año, en tal sentido, no es anormal, ni contrario a las normas legales, que desde los primeros meses se contrate todo el personal para el resto de la vigencia, como lo está queriendo hacer ver el concejal Flórez.

Incluso, el saliente personero afirmó que en el proceso de contratación, cercano a los $3 mil millones en CPS, varios de los cargos fueron concertados con Hernando Villamizar, quien desde el próximo viernes asumirá como nuevo Personero de Bucaramanga.

“De hecho, semanas atrás me reuní con el doctor Villamizar, quien me solicitó que dentro del proceso de contratación del personal incluyera a varias de las personas de su entera confianza, personal jurídico, unos profesionales y unos auxiliares, entre otros, y así le garantizamos para que él pueda hacer un empalme tranquilo y eficiente, no como nos tocó a nosotros cuando llegamos a la Personería”, agregó Arenas.

Además, asegura que la nueva administración de la Personería tendrá $5 mil millones para los gastos de funcionamiento de la entidad para la vigencia 2024.

