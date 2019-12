La administración de Didier Tavera no desiste en sus intenciones de dejar elegido al próximo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, nombramiento que hasta la fecha ha sido frustrado, debido a la puja de poderes que Tavera Amado tiene contra el senador liberal, Jaime Durán, el exgobernador Hugo Aguilar, el representante Óscar Villamizar y la exdirectora de la Corporación, Flor María Rangel, por la Dirección de la entidad.

Según, Samuel Prada Cobos, presidente del Consejo Directivo de la CAS, la intención de la administración departamental es que antes del 31 de diciembre próximo se escoja de manera definitiva al nuevo Director de la Corporación.

“Yo creo que el tema de la CAS se resuelve aún antes de terminar este año en términos prácticos. Mañana tenemos una sesión extraordinaria de la CAS para tratar temas administrativos, presupuestos y demás. Después de las 10:00 de la mañana, se citará a sesión formal para la elección, en término que el tiempo esté disponible de acuerdo a las sesiones ordinarias”, señaló Prada Cobos.

‘Sin incertidumbres jurídicas’

Del mismo modo, el funcionario afirmó que ya están superados todas las incertidumbres jurídicas suscitadas por la representación de las comunidades indígenas que no permitieron llevar a cabo las dos últimas sesiones del Consejo Directivo de la CAS, donde se pretendía escoger al nuevo Director.

“A nuestro juicio eso ya está suficientemente claro. El Ministerio del Interior además emitió un concepto completamente claro indicando que la persona que estaba actuando a nombre de la comunidad U’WA y que tiene la curul de principal es Octavio Aguablanca quien ha venido participando en los procesos. Así mismo, el Ministerio manifiesta que no hay ninguna autoridad en Colombia que pueda tomar injerir en las decisiones autónomas de las comunidades indígenas del país”,, agregó Samuel Prada Cobos.

Tavera ya tiene los 7 votos

Aunque en las seis votaciones anteriores en la Corporación, ninguno de los dos candidatos de ambos bloques: Carlos Alberto Orejarena, ficha de Didier Tavera; ni Luis Francisco Oliveros, carta de Durán, Aguilar, Villamizar y Rangel, lograron la mayoría de los votos para ser elegido Director.

Según conoció esta redacción, de los doce miembros que conforman el Consejo Directivo de la CAS: tres miembros de las ONG’s, el Alcalde de Los Santos y los dos delegados del Gobierno Nacional votaron por Luis Francisco Oliveros.

Por su parte, Carlos Alberto Orejarena recibió el respaldo por parte de tres de los representantes de los alcaldes, uno de las ONG´s, el representante de los indígenas y el voto del Gobernador.

Sin embargo, Tavera ya habría logrado que el Ministerio de Ambiente vote a favor de su aspirante, Carlos Orejarena, con lo cual lograría la mayoría absoluta para quedarse con la CAS.

Exsecretario anuncia demandas

Por su parte, el exsecretario de la CAS, Jairo Jaimes, aseveró que ya tiene lista la demanda en contra de la Gobernación de Santander y la Corporación Autónoma Regional por su “irregular” declaratoria de insubsistencia, en el marco de la puja por la Dirección de la CAS.

Según Jaimes, tanto el gobernador Didier Tavera como el director de la Corporación, Juan Gabriel Arias, “como no accedí a una propuesta ilegal para que yo me apartara de mis funciones como Secretario General con el objetivo de que yo no hubiere comunicado la decisión del juez de Barichara, entonces el Director por órdenes del gobernador Didier Tavera me declara insubsistente, consumándose una desviación total de poder y constreñimiento para cometer actos ilegales. Además, yo estoy a tres años de pensión y la Ley también en ese ampara este tipo de circunstancias”, señaló Jairo Jaimes.

El exsecretario de la CAS afirmó que antes del viernes radicará la demanda.