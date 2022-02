El diputado de Santander, Leonidas Gómez, relató ante la Asamblea Departamental que fue secuestrado por sus tres hijos, en complicidad con cuatro médicos psiquiatras quienes, según el testimonio del corporado, lo internaron en una clínica de reposo en contra de su voluntad.

Según contó a Vanguardia el diputado, los hechos habrían ocurrido a finales del mes de enero.

Durante el tiempo que habría estado encerrado contra su voluntad, asegura el militante de Dignidad, lo golpearon, lo maltrataron, incluso manifestó que le tocó comer del piso, sin poder usar sus manos. Además, manifestó que aún tiene algunos morados que habrían sido ocasionados en medio de esa situación.

“Me hicieron todo lo habido y por haber. Lamentablemente mis hijos, por brutos, por ingenuos incurrieron en eso, pero a los que no les voy a perdonar por nada del mundo es a los psiquiatras. Contra ellos sí me voy a ir con toda la ley”, manifestó Gómez, a la vez que aseguró que denunciará el caso ante el Tribunal de Ética Médica de Santander.

“Les voy a hacer las respectivas denuncias porque este es un secuestro inminentemente y extorsivo”, dijo a Vanguardia el diputado Gómez, asegurando que como papá “tengo que perdonar a mis hijos”.

¿Interés económico?

Leonidas Gómez le manifestó a esta redacción que, tanto sus hijos como los psiquiatras, quieren “demostrar” que está impedido para tomar decisiones económicas, con lo cual sus hijos podrían disponer de su capital financiero y propiedades.

“Yo con mis hijos tuve la precaución desde que formé las empresas, de ponerles a cada uno con el 4% y el 12% para la mamá y la mayoría me la reservé yo. Entonces ellos consideran que ese porcentaje no es suficiente y ellos quieren el 100%”, aseguró el diputado de Santander, resaltando que ese “secuestro”, como se lo denomina, fue “mucho más duro” que plagios de los que ha sido víctima durante su vida por parte de grupos ilegales.

Adicionalmente, Gómez afirmó que castigó “fuertemente” a sus hijos. “La primera decisión es que no se me pueden acercar a un kilómetro de distancia durante los siguientes cinco años. Ahora les voy a manejar únicamente con el criterio legal. Espero que no sean sinvergüenzas y que eso les duela de alguna manera. Yo no me alejé de ellos. Ellos me alejaron a mí. Yo los quiero. Son lo único que tengo”.

El diputado no ha denunciado el caso ante la Fiscalía, pues argumenta, de por medio están sus hijos. Sin embargo, dijo que está contratando abogados para que se hagan responsables del respectivo caso sobre los cuatro psiquiatras, que según Gómez, “no curan, ellos doblegan a los pacientes y los someten a vejámenes como los que ya relaté”.

“Les voy a dar (a los hijos) la parte que les corresponde (4% de las propiedades) y les quito al papá por cinco años”, puntualizó.

¿Qué dicen los hijos?

Ariel Gómez, uno de los hijos del diputado Leonidas, manifestó a Vanguardia que su papá ha tenido que someterse a tres tratamientos psiquiátricos, que incluso habrían iniciado desde antes de hacer campaña a la Gobernación de Santander.

“Este fue el tercer tratamiento intramural en una clínica de Bucaramanga y fue muy fuerte para él, el cual tomó con rabia e inconformidad. Los hijos no tomamos las decisiones, son los médicos”, dijo Ariel.

Además, manifestó no estar interesado en quedarse con las propiedades de su padre, y sostuvo que cuentan con los documentos de intervenciones médicas.