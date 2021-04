En medio de un fuerte hermetismo al interior de la Asamblea de Santander comienza su trámite en la duma departamental el proyecto de Ordenanza radicado por la administración de Mauricio Aguilar para proceder con el proceso de liquidación de la empresa Fertilizantes Colombianos, Ferticol.

Mientras algunos diputados insisten en que votaran negativamente la iniciativa, otros corporados aseguran que la única vía jurídica y financiera, es acabar con la empresa de fertilizantes. Por su parte, algunos diputados prefirieron no referirse al tema hasta tanto no conozcan el articulado del proyecto radicado por la administración departamental.

Votos en contra

Antes de comenzar la discusión del proyecto, varios diputados han anunciado desde ya que votarán negativamente la iniciativa, por considerar que va en contravía de la economía de Barrancabermeja.

“Si la salvación de Ferticol estuviera en nuestras manos, hace rato lo hubiéramos hecho. Desafortunadamente nos han llamado solamente para la Ordenanza que acaba de dejar el gobierno para la liquidación o no de la empresa. Es un tema muy triste. Presentamos muchas propuestas para repotencializar la empresa, incluso con propuestas de inversionistas extranjeros. Desafortunadamente la empresa se la robaron. Voy a votar negativamente la liquidación de Ferticol porque a mí no me eligieron diputado para acabar las empresas de mi tierra”, señaló el diputado del Polo, Camilo Torres.

En el mismo sentido se pronunció el diputado de Dignidad, Leonidas Gómez, al calificar el proyecto de Ordenanza como un “irrespeto” con los barranqueños.

“El proyecto de Ordenanza es un atropello contra la industria de Barrancabermeja y contra la clase trabajadora que depende de Ferticol. Eso es un atropello. Después de que el Gobernador en campaña fue allá personalmente y les garantizó que no iba a liquidar a Ferticol, entonces ahora lidera la intención de liquidarla, lo cual me parece aparte de contradictorio, me parece un irrespeto con Barrancabermeja. Sin embargo, ellos tienen las mayorías y van a liquidar la empresa”, señaló Leonidas Gómez, líder de la oposición.

Ferley Sierra, diputado de la Alianza Verde, exhortó al gobernador Mauricio Aguilar a cumplir su promesa de campaña de no liquidar Ferticol.

“Soy de la teoría de que los políticos cumplan lo que prometen en campaña, las mentiras de los politiqueros es lo que nos tiene jodidos. El señor gobernador Mauricio Aguilar prometió en campaña que no iba a liquidar Ferticol y ahora hace todo lo contrario. Estoy en contra de que se liquide, aunque aún no termino de estudiar todo el caso”, señaló Sierra.

Liquidación inminente

Para el diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía, los fallos judiciales y la realidad financiera por la que atraviesa la empresa, la única solución que existe es la liquidación de Ferticol.

“Ferticol no tiene reversa y seguirle mintiendo tanto a los trabajadores que en gran medida tienen la responsabilidad de esta debacle, es demagogia. Aquí la única solución es la liquidación porque a esta empresa se la comió la corrupción. A esta empresa la acabaron y se la comieron entre los mismos trabajadores no en vano 70 trabajadores se hicieron indemnizar y esa no era la primera vez, ya lo habían hecho en otras oportunidades. Hasta la tubería del agua se la robaron, con unos gerentes que han sido cómplices de todas estas barbaridades”, acotó Mauricio Mejía.

Revisión jurídica

El ponente del proyecto de Ordenanza, Óscar Sanmiguel, diputado de la U, tiene que realizar un análisis profundo sobre la situación jurídica y financiera por la que atraviesa Ferticol, antes de tomar una determinación sobre su liquidación.

“En las anteriores oportunidades en las que se ha presentado para la liquidación de Ferticol, siempre he votado negativo. Entiendo que hay un fallo del Tribunal de Santander que obliga al departamento iniciar el proceso de liquidación en 30 días. Vamos a iniciar el proceso, vamos revisar a fondo la parte jurídica. Ni antes, ni ahora he sido partícipe de estar a favor de la liquidación de las empresas públicas”, expuso el corporado Sanmiguel.

Postura similar presentó la diputada del partido Conservador, Claudia Ramírez, quien afirmó que solicitará los conceptos ante el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Sociedades, así como la información financiera de Ferticol de las últimas vigencias para tomar una decisión sobre la posible liquidación de la empresa de fertilizantes.

“Más que liquidar Ferticol, debemos mirar qué garantías le va a dar a las personas que quedan por fuera. No estoy de acuerdo con que las empresas santandereanas las liquiden, pero hay que hacer los estudios necesarios para tomar las mejores decisiones en favor de los santandereanos, en favor de los trabajadores de Ferticol”, señaló Ramírez.

Primer debate

El pasado 25 de marzo la administración departamental radicó ante la Asamblea el proyecto de Ordenanza solicitando la autorización de la corporación edilicia para comenzar el proceso de liquidación de Ferticol debido a la crisis financiera de la compañía.

El proyecto ya pasó a la Comisión Primera de la Asamblea donde el diputado, Óscar Sanmiguel será su ponente. Solo hasta esta semana se conocerá el sentido de la ponencia del proyecto y su respectiva discusión en primer debate.

En el 2019, la administración de Didier Tavera presentó tres proyectos de ordenanza para liquidar Ferticol. Las tres inicitivas fueron hundidas en la Asamblea.