A través de un proyecto de Ordenanza y una iniciativa de Acuerdo municipal, el diputado, Ferley Sierra así como los concejales Danovis Lozano y Carlos Parra, todos de la Alianza Verde, pretenden que los 19 cabildantes de Bucaramanga y los 16 corporados de la Asamblea de Santander le rindan cuentas públicas a los ciudadanos sobre su labor edilicio.

Según los autores de las iniciativas, es necesario regular este tipo de control interno en las corporaciones edilicias ya que en Colombia aún no existe ninguna norma que obligue a los concejales y diputados a rendir cuentas públicas y periódicas sobre su función, razón por la cual la gran mayoría de los ciudadanos desconoce la labor edilicia que realmente realizan los corporados ya sea en la Asamblea o el Concejo.

Reformas al reglamento del Concejo

Para lograr la rendición de cuentas obligatoria para cada concejal de Bucaramanga, los cabildantes Danovis Lozano y Carlos Parra, radicaron un proyecto de Acuerdo para modificar parcialmente el reglamento interno del Concejo.

“Los concejales se benefician mucho de que se juzgue a la corporación completa y no hay una rendición de cuenta individualizada, es por eso que el Concejo tiene una reputación muy mala pero no se distingue cuáles son los concejales que trabajan y cuáles son los concejales que no trabajan. Esto lo que busca es individualizar la relación entre representante y sus representados. Esto comenzó en el 2014 con la Consulta Anticorrupción que tuvo 11 millones 500 mil votos, pero se hundió en el Congreso”, explicó el concejal Verde, Carlos Parra.

Así las cosas, al finalizar el periodo de sesione cada Concejal deberá realizar un evento en el que le explique a sus electores lo que fue su trabajo. Además tendrá que sacar un informe por escrito sobre asistencia, puntualidad, votaciones, quiénes integran sus unidades de apoyo, qué proyectos aprobaron, cuáles hundieron, entre otros puntos.

“Ahora sí los vamos a tener corticos y eso es lo que la ciudadanía quiere. Durante muchos años se ha desconocido cuáles son las labores y funciones de un Concejal. Con esta iniciativa va a quedar obligatorio rendirle cuentas a la gente, donde tendrá que mostrar sus proyectos, sus propuestas, sus votaciones y los ciudadanos a través de la página web del Concejo, desde su casa, va poder revisar cuál es el trabajo de cada uno de los concejales, garantizando transparencia que no se amañen muchos proyectos y que la ciudadanía esté en el ‘ojo’ del Concejo”, señaló el cabildante Verde, Danovis Lozano.

Además de la implementación de la rendición de cuentas obligatoria para todos los concejales, la iniciativa también busca corregir varios errores del reglamento interno, como en el que se estipula que son 20 los cabildante que conforman el Concejo, cuando en realidad son 19. Así mismo, obliga a que los canales de comunicación del cabildo municipal estén al servicio de todos los concejales y no exclusivamente para la mesa directiva de turno.

Ordenanza para rendir cuentas

De la misma manera, el diputado de la Alianza Verde , Ferley Sierra, radicó en la secretaría de la Asamblea un proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece la rendición de cuentas obligatoria para los 16 corporados de la duma.

“La idea es adelantarnos al proyecto de Ley de la Consulta Anticorrupción y que individualizadamente cada uno de los corporados deje pública la información. Así mismo, que espacios como la página web de la Asamblea se le pueda dar el uso que se le debe dar y es que la información tanto de los corporados como de la duma esté publicada: asistencia, las votaciones, las proposiciones, ordenanzas y proyectos. Que sea una información pública directamente desde la página de la Asamblea que actualmente no existe”, señaló el corporado Verde.

Así mismo, Ferley Sierra puso a consideración de la plenaria de la Asamblea una proposición para que la participación en los presupuestos departamentales sean realmente participativos.

“Básicamente lo que se está pidiendo es que se desglose exactamente el presupuesto departamental, saber cómo se está invirtiendo y que se hagan audiencias públicas con la ciudadanía para que la ciudadanía también de una otra forma pueda participar y sentar su voz en estos presupuestos”, agregó el diputado Ferley Sierra.

Rendición de cuentas no avanza en el congreso

La rendición de cuentas obligatoria es una de la iniciativas de la agenda anticorrupción impulsada por el Gobierno Nacional, pero que no ha logrado ser aprobada en el Congreso de la República, donde en varias ocasiones ha sido archivada por los senadores y representantes de la República.

“Esta es en gran parte una de las razones por las cuales salimos a marchar, porque el Gobierno Nacional no ha tenido un impulso serio de la Consulta Anticorrupción y en el punto específico de rendición de cuentas es un proyecto que se presentó en el Congreso desde el 2014 y desde entonces ha sido archivado todas las veces posibles”, explicó Carlos Parra.