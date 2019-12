A este primer debate llevado a cabo por las comisiones económicas de Senado y Cámara, la ponencia de proyecto de ley radicada por el Gobierno Nacional llegó con 26 artículos nuevos y 39 modificaciones. En total, se dicten 136 artículos.

Aunque no se ha votado aún el articulado, lo que sí es claro es que el debate se irá a sesiones extras, así como lo mencionó el ponente Efraín Cepeda.

“Así las cosas, las comisiones necesitarán unos dos o tres días de esta semana para aprobarlo, con lo cual ese proyecto ya no entraría a las plenarias la semana siguiente y a las plenarias estaría para el 16 de diciembre, de manera que vamos a necesitar dos o tres días de extras, salvo que comisiones económicas lo saquemos antes del miércoles de esta semana y tengamos el jueves y viernes de la semana entrante”.

A la voz de Cepeda se sumó la del senador Ciro Alejandro Ramírez, quien dijo que “hasta donde vamos y lo que más o menos se ve en el horizonte, podríamos ir hasta el 19 o 20 de diciembre”.

Cabe aclarar que también se votarán otras dos ponencias, una de archivo y otra alternativa. El representante David Racero, ponente de la última, afirmó que “hasta que no se discutan a profundidad los asuntos relacionados con el Paro Nacional, el tema de la reforma tributaria no tiene ningún sentido (...) esperemos que no pase lo que siempre ha ocurrido, que es a pupitrazos, en poco tiempo”.