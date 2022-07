¿Disidencia en el Pacto Histórico? Bolívar no votará por Roy para presidir el Senado

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, no respaldará a su compañero de filas, Roy Barreras, en la Presidencia del Senado.

Apenas arranca el nuevo Congreso y ya hay fracturas en la bancada del Pacto Histórico de Gustavo Petro. El senador Gustavo Bolívar hizo público que no votará por Roy Barreras en su nominación a la Presidencia del Senado, una postulación que Bolívar estuvo persiguiendo en las últimas semanas.

Lea también: 17 congresistas tendrá la bancada santandereana en la nueva legislatura

Tributaria, regulación de marihuana y prohibición de toreo: proyectos que ya están en el nuevo Congreso

El legislador y novelista, quien repite periodo en el legislativo, aseguró que hará “objeción de conciencia” y no respaldará a Barreras en su nominación para ser el primero en presidir el Senado en el nuevo Congreso que toma posesión este 20 de julio.

Le puede interesar: El discreto balance del Congreso saliente

“Tenemos una visión distinta del país. Es el nuevo país contra el nuevo que queremos construir. Él es valioso en algunas partes del Pacto Histórico, pero yo no lo apoyo en algunas cosas. Por ejemplo, yo no voy a votar por él hoy para la Presidencia porque me parece que no representa el cambio por el que votaron 11,3 millones de colombianos”, sentenció Bolívar al ingresar al Capitolio.

Gustavo Bolívar estuvo ausente del retiro programático del Pacto Histórico en Medellín que se llevó a cabo exactamente una semana antes de la toma de posesión del legislativo. Asimismo, lanzó arengas contra Roy Barreras por la lista de nominados al cargo de contralor.