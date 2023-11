Duro choque entre Alcalde de Bucaramanga y concejal Carlos Barajas por proyecto de adición en el presupuesto

Frente al tema, el concejal Barajas respondió que el proyecto fue radicado el pasado 20 de noviembre y que aún se encuentra en los términos de la revisión para darle trámite al mismo. “Le pido al alcalde que no se desespere”, mencionó el concejal Barajas.

“El alcalde no me va intimidar mandando un mensaje a la Procuraduría. Estoy actuando en derecho y con un cronograma que con mi equipo de trabajo trazamos. No me asusta esa carta que enviaron a la Procuraduría, no me asusta el mensaje de urgencia porque quedó mal enviado porque no se ajusta a la Ley 5 (de 1992)”, dijo el concejal Barajas.

Adicionalmente, el cabildante de la Alianza Verde, que votó favorable el polémico proyecto de empréstito de $80 mil millones para que esta administración lograra créditos para obras en colegios públicos, dijo que se encuentran en el proceso de verificación de los trámites correspondientes.