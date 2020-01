Gómez Cárdenas, quien tiene más de siete años de experiencia en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a nivel nacional e internacional, viene de desempeñarse en el Ministerio TIC y asume con la intención de transformar “de manera real” a Bucaramanga en temas digitales.

“En el plan de gobierno, una de las líneas principales es lograr la transformación digital de la ciudad, impulsando desde la Oficina TIC herramientas y espacios para la formación y empoderamiento de habilidades y capacidades digitales en áreas de la cuarta revolución industrial e impulsando el crecimiento y el fortalecimiento de negocios digitales en los ciudadanos, llevando a una Bucaramanga Inteligente y sostenible”, señaló Edson Gómez.

Perfil de Gómez Cárdenas

Edson Gómez es ingeniero en Telecomunicaciones de las UTS. Desde allí se convirtió en un emprendedor que ha liderado proyectos enfocados en el diseño e implementación de la estrategia de integración digital del Estado como el proyecto Gov.co. También ha trabajado en la generación de procesos de innovación y desarrollo de negocios de alto impacto para el sector público y privado, con diseños centrados en el usuario, a partir de metodologías como ‘Lean UX’, ‘Design Thinking’ y ‘Lean Startup’, entre otros.

Gómez Cárdenas llegó a la administración municipal a través de un concurso público al cual fue invitado por la propia Alcaldía.

“A mí me contactan de la Alcaldía y me piden la hoja de vida. En un proceso me seleccionan para poder llegar a asesorar a la ciudad en temas de emprendimiento digital. El municipio es pionero en implementar este tipo de estrategias en las que revisan las hojas de vida de los santandereanos para invitar al talento local a formar parte del gobierno del ingeniero Cárdenas”, agregó el nuevo asesor TIC.