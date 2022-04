Egan vuelve a hablar de política: está preocupado por las elecciones presidenciales

Antes de viajar a Europa para continuar con su rehabilitación tras el accidente, el pedalista Egan Bernal expresó su preocupación por el panorama político del país de cara a las elecciones presidenciales.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental”, indicó el último campeón del Giro de Italia en su cuenta de Twitter.

“No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente: se tenía que decir y se dijo”, continuó el escarabajo colombiano en el mensaje que va dirigido a los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

A falta de un mes para las elecciones del 29 de mayo, el pedalista vuelve a opinar en medio de la coyuntura política.

En los pasados comicios legislativos del 13 de marzo, el hombre de Zipaquirá publicó en sus redes el certificado electoral y le pidió a sus seguidores que lo dejaran opinar.

“Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, ¿se imaginan que dijera todo lo que opino?”, indicó en su momento el colombiano.

Egan también expresó su postura frente al Paro Nacional del 2021.

“Sé la necesidad económica en la que viven la mayoría de familias en nuestro país, porque yo la viví... Pero lo que más me indigna son los muertos y los diferentes abusos de las autoridades hacia las personas que salen a protestar”, comentó en esa ocasión el escarabajo.

Durante este fin de semana (30 de abril y 1 de mayo) se espera que Bernal inicié su proceso de recuperación en la bicicleta con el fin de prepararse para volver a las carreras.