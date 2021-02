El exministro de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, el bogotano Juan Carlos Echeverry, estuvo esta semana en Bucaramanga como parte de su recorrido por las diferentes regiones del país para ‘tantear el terreno’ ante una posible candidatura suya a la Presidencia de la República.

En su paso por la capital santandereana, Echeverry Garzón se reunió con varios de sus amigos más cercanos con quienes, en medio de otros temas, también debatió la posibilidad de poner su nombre a consideración de los colombianos en las presidenciales del 2022.

Si bien aún no ha tomado una decisión definitiva sobre participar o no en la próxima contienda electoral, el exministro y líder del partido Conservador expuso en diálogo con Vanguardia sus puntos de vista para salir de la actual crisis que atraviesa el país en materia social, económica y política, por cuenta de la pandemia del COVID-19.

Según Echeverry, manejar crisis es su especialidad y está listo para afrontar la crisis de Colombia.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Su nombre suena como posible candidato del partido Conservador en las presidenciales ¿Esa es la razón de su visita a Bucaramanga?

Esa es una conversación que uno por supuesto tiene con amigos, es una decisión tan profunda, familiar y personal, que es algo que hay que pensar con mucho aplomo. Pero lo más importante, en lo que yo estoy mentalmente enfocado es empezar en lo que se necesita para resolver estas crisis. Tenemos una crisis sanitaria, una crisis social y económica y si no nos cuidamos, podemos tener una crisis política. Se necesita a alguien que sepa manejar crisis, que sepa de economía y que tenga claridad de qué hay que hacer. Uno lo que tiene que pensar es en esa claridad, en ver con claridad las cosas que hay que hacer, eso es realmente lo que me preocupa ahora.

Esta crisis puede ser una bendición y yo soy un experto manejando crisis como las del 85 desde el Banco de la República, la del 98 desde el Estado y posteriormente en el 2000 al frente de Ecopetrol.

¿Cómo afrontar esas crisis, con más reformas tributarias?

El camino es ponerle a la gente plata en el bolsillo y darle empleo, ayudarle a que sus hijos se eduquen y, una vez terminen la educación, encuentren trabajo digno. El camino tiene que ser el reconocimiento de que vale la pena educarse, vale la pena trabajar y que hay trabajo, cualquier cosa que uno haga lo fundamental es trabajar, es que la gente trabaje. Uno tiene que trabajar para que la gente encuentre trabajo y para eso hay que hacer una transformación productiva en Colombia, si al lado hay que hacer una reforma aquí o allá, a, b o, c, eso es menos importante que la transformación productiva del país. Claro, estamos saliendo de un tema fiscal que nos está dejando con una deuda muy alta, entonces hay que hacer una consolidación fiscal, pero lo primero es pensar en la transformación productiva del país que genere empleo.

¿Cómo generar ese empleo?

Hay algo que es infinito y es el mercado internacional. Colombia de alguna manera vivió del petróleo los últimos 30 años. Hacia el futuro el petróleo va a seguir siendo una fuente importante de riqueza, pero probablemente va a ser declinante, va a dejar un hueco que hay que llenar con exportaciones agrícolas, industriales de servicios, tenemos que hacer que nuestras exportaciones agrícolas penetren en el mercado mundial para generar 10 mil, 20 mil millones de dólares en exportaciones. Esas son las turbinas del avión. El avión tiene muchas más cosas: salud, educación, gobierno, seguridad, justicia, pero ese avión necesita turbinas y esas turbinas son las exportaciones y nosotros nos olvidamos de exportar. Hay unos retoños muy buenos, lo que pasó con el aguacate, lo que está pasando con las uvas, lo que estaba pasando con el turismo antes del COVID, estaba generando 9 mil millones de dólares. No son palabras menores, ya es más que el carbón.

¿Se puede vivir del sector agrícola?

Pero mire como se hace una exportación. El producto agrícola es la base de la exportación, pero más o menos el 10% del valor del producto exportado. Postcosecha, toda la investigación científica para empacar y para producir el producto que se quiere en el mercado alemán, en el norte americano o en el japonés, es un producto con una coloración, con una textura, con un tamaño específico y una vez se tiene es producto hay que empacarlo con postcosecha que eso es pura ciencia y ese empaque de ese producto, el solo empaque, el transporte y la comercialización, son casi el 70, 80, 90% de lo que vale el producto. Tenemos que ponerle al producto agrícola un segundo y tercer piso en tecnología en empaque, en comercialización, que es más costoso, pero hay mucho más valor en el producto. La solución del producto agrícola es sumarle mucho más valor agregado, lo hicimos en flores, lo estamos haciendo con el banano, con la palma y el aguacate, pero Colombia tiene la capacidad de un milagro agrícola como lo hizo Argentina, Brasil, Perú, México, Honduras. Si lo hicieron todos los demás en América Latina, nosotros por qué no, la solución en el sector agrícola está en saber llegar a los mercados y agregarle mucho más valor al producto agrícola.

¿Acuerdos de paz o lucha armada?

Uno tiene que dejar la polarización de la paz o la guerra. Tenemos que hacer la paz y ganar la guerra, ambas cosas son necesarias. Hacer la paz, la que se hizo, y esa paz cumplirla y la guerra que queda, ganarla, sí, siempre tener la mano extendida, pero ganarla.

¿Se puede vivir sin petróleo o sin fracking?

El petróleo es esencial para Santander y es esencial para el país. La autosuficiencia es fundamental y más que autosuficiencia, nos permite exportar. Si Colombia dejara de producir petróleo, ese petróleo lo produciría otro país, no es que haciendo eso contribuiríamos a que se acabe el petróleo del mundo, no. Lo primero que estaríamos haciendo es pegarnos un tiro en el pie porque de ahí sacamos plata para la educación, para la salud, para las pensiones, para vivir mejor, para hacer carreteras. Niños y jóvenes no podrían ir a los colegios si no es por el petróleo. Ecopetrol y las empresas privadas hacen un gran esfuerzo, pero no han encontrado grandes cantidades en nuevas reservas. Tenemos unos campos maduros que van a ir declinando paulatinamente en los próximos 10, 15, 20 años. En ese contexto es que uno se tiene que preguntar: hay demasiada riqueza en el subsuelo. Y sobre todo en el subsuelo del Magdalena Medio. Sobre todo, en el Magdalena Medio santandereano. Hay demasiada riqueza en el subsuelo y hay mucha pobreza sobre el suelo ¿Queremos resolver la pobreza sobre el suelo? Explotemos las riquezas del subsuelo y resolvemos el problema. Lo tenemos que hacer limpiamente, socialmente amigable y amigable con el medio ambiente. Hoy hay la ciencia para hacer eso, creámosle a la ciencia.