"El cáncer hizo metástasis en el hígado", la dura confesión de Rodolfo Hernández

En diálogo con Semana, Rodolfo Hernández contó cómo está su salud tras casi un año de habérsele detectado un cáncer de colon. "En su momento les informé a los colombianos que me habían detectado un cáncer de colon, desde el primer momento enfilé esfuerzos a combatirlo, he pasado por varias sesiones de quimioterapia y tuve una operación bastante riesgosa en la ciudad de Bogotá, en septiembre del año pasado. Por el nivel de riesgo de la operación, en la etapa de recuperación, se me reventaron dos puntos en el intestino y me provocó una peritonitis crónica, casi me muero, estuve nueve a uno, siendo uno la posibilidad de salvarme", sostuvo.

"Luego de esto, a pesar de que se extrajo la parte del colon afectada, se me informó que el cáncer me había hecho metástasis en el hígado, una situación que no se la deseo a nadie y menos en esta etapa de la vida. Eso me ha vuelto mucho más sensible a estos temas y entiendo que es una enfermedad nada fácil de combatir. Yo sigo en la batalla, o se muere el cáncer o me muero yo, alguno de los dos... (risas).", puntualizó a Semana el exalcalde.

Esta semana, un juez halló culpable a Rodolfo Hernández de participar en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el escándalo conocido como Vitalogic.

El sentido del fallo es condenatorio luego de que la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de los intereses de la Alcaldía de Bucaramanga así lo solicitaran.

El próximo 13 de junio se conocerá la condena en contra de quien fue candidato presidencial por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.