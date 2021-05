La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, asegura que “el Congreso de la República ha estado muy ausente de lo que ha sido el proceso del paro y la protesta social, es sorprendente que quienes tienen que ser vaso comunicante entre demandas de ciudadanas y los que toman las decisiones y el Estado, que son los partidos políticos y sus representantes en el Congreso no hagan presencia”.

Al lado de los reclamos de los colombianos que no les impusieran las reformas tributaria y la salud, cambios al esquema laboral vigente y la necesidad de la educación universitaria pública gratis, entre otros reclamos, se ha escuchado de forma insistente que la gente está aburrida de los vicios de los políticos, sus mañas, los altos salarios por tan poco trabajo y las llamadas zancadillas que se le hacen a las leyes para favorecer a los más poderosos o al gobierno del momento que con “mermelada” o los auxilios burocráticos del pasado, les plegaba a su lado.

“O cambiamos o nos cambian”, fue lo que le dijo Valencia Cossio a la vieja clase política que aún dominaba el Congreso de la República, pese a que apenas el país estaba estrenando las novedades y avances que trajo la Constitución Política de 1991. Una frase en donde el jefe conservador le advertía a esa dirigencia que debería estar más identificada con la ciudadanía y no solo ser la caja de resonancia de los gobiernos de turno para aprobarles las leyes que tramitaban.

Reacción demorada

Sin liderazgo evidente

Sin embargo, esta postura del Congreso no ha sido liderada por su presidente, el senador barranquillero de Cambio Radical, Arturo Char, quien tan solo en esa audiencia pública se ha referido al tema de las manifestaciones y dijo que la misma se enmarcaba en el compromiso democrático del legislativo.

“Sorprende que en todo este tiempo no se ha escuchado al presidente del Senado, no se le ha escuchado la más mínima propuesta, pareciera que no tiene que ver con la Presidencia del Congreso de la República, ni que tampoco que tuviera que pasar por allí las reformas legales, está a tiempo de corregir el rumbo”, manifestó la directora de la MOE.

El analista Luis Estrada plantea que la discusión se debe sacar del Congreso de la República, para llevarla a las regiones, escuchar de viva voz a los ciudadanos para saber qué es lo que apremia. “Los congresistas deben escuchar a la ciudadanía, es la misma ciudadanía que esperan que voten por ellos en marzo próximo cuando sea la elección del Congreso”, manifestó.

Ese llamado en parte ya se empezará a cumplir, por ejemplo en el Senado una comisión de senadores de todos los partidos, tanto los de gobierno, los independientes y quienes lideran la oposición, viajarán a diferentes partes del país con ese propósito, escuchar. Las visitas están previstas Cali, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Medellín, Bogotá y Soacha, como también a los municipios y distritos que se consideren necesarios viajar a recoger ese sentimiento popular. Las sesiones de esas reuniones serán transmitidas por el Canal Congreso y se implementará un espacio digital para que quienes no pueden asistir hagan sus aportes.

Desde la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano, considera que “hay que empezar y hay que salir y escuchar. Esta institución debe sintonizarse en medio de la crisis de la democracia representativa porque muchos dicen que no los representa nadie, cuando el Congreso fue elegido por voto popular y eso ha sido desconocido por mucha gente”.

Para el exprocurador general de la Nación, Fernando Carrillo, “si este Congreso no se sintoniza con la calle va a ser decapitado en las elecciones del 2022, ésta es la última oportunidad que tienen”.

Le llegó el momento al Congreso de escuchar el reclamo popular, la agenda legislativa que tradicionalmente se ha dedicado a sacar las leyes del gobierno y que para esta legislatura estaba proyectada para 19 leyes parece que no se cumplirá, su principal referente, la reforma tributaria fue la que detonó ese malestar que tiene la ciudadanía con los congresistas que en muchos casos votan primero pensando en intereses personas que en los nacionales.