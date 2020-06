“El congreso no había trabajado tanto como en esta legislatura”: Lidio García, presidente del Senado

El saliente presidente del Senado, el liberal Lidio García, terminó uno de los periodos legislativos más particulares del Congreso de la República, sesionar durante cuatro meses de manera virtual, algo que fue histórico para esa corporación.

Además: Sesiones virtuales o presenciales, el dilema de los congresistas en Colombia

Sin embargo, su gestión al cierre suscitó varias críticas de senadores de la oposición porque, según ellos, García no dejó hacer el debate de fondo al informe del Gobierno Nacional sobre la emergencia económica. Su respuesta fue contundente, una sesión en que dio todas las garantías fue la mejor manera de cuestionar al gobierno.

García, en su balance, no solo defendió esa gestión, sino que además resaltó que el Senado trabajó más de 300 horas en plenarias, que incluso llegaron a ser de más de diez horas. De estos y más temas habló el presidente del Senado, al hacer el balance de la legislatura.

¿Quedó satisfecho con este periodo tan particular de las sesiones del Senado?

Me siento complacido por haber podido lograr reactivar el Congreso en medio de esta pandemia, además no teníamos implementado en la ley quinta de 1992 poder legislar de manera virtual y era difícil implementar a las carreras una aplicación con legalidad en las plenarias del Senado. Mi balance es totalmente positivo y, en lo personal, me siento complacido, aunque mi deseo hubiera sido poder terminar mi presidencia en el recinto nuestro, que es el Congreso.

¿Por qué se demoró tanto en comenzar a votar proyectos?

Porque fue un ejercicio que estábamos haciendo, se les permitió primero a unas comisiones para hacer una práctica. Era muy difícil, intentamos con doce aplicaciones y por fin nos quedamos con Zoom Profesional, que nos permitía tener un número de más de 300 personas al mismo tiempo, por si se necesitaba una plenaria de Congreso en pleno. Se necesitaba además una plataforma que nos permitiera sesionar con tiempo ilimitado. Estas aplicaciones son hechas para que trabajen empresas en la virtualidad, son para juntas empresariales, a nosotros nos tocó implementarle algunas herramientas para poderla hacerla lo más parecido posible a la presencialidad.

Lea también: Congreso deberá seguir en sesiones virtuales

¿Está tranquilo que todo lo aprobado no se caerá ante una revisión de la Corte Constitucional?

Es claro que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, que podrá determinar si cumplimos con la legalidad, la constitucionalidad de cada una de las sesiones y de los pasos que se dieron en nuestras plenarias y comisiones, pero lo menos que podíamos hacer nosotros era trabajar, porque el mensaje que recibimos de parte de ellos es que si lo están haciendo como Corte Constitucional, sesionar de manera virtual, entonces por qué el Congreso no, eso fue además un respaldo implícito de parte de la Corte.

¿Por qué cree que hubo un bloque de senadores que insiste en que no se trabajó lo suficiente?

Cuando le convenía a ellos era a verraquera, pero cuando no les convenía era que no servía, sin embargo, el Congreso jamás había trabajado tanto como lo hicimos en estas sesiones. En dos meses y una semana hicimos 19 plenarias, con plenarias en promedio de 10 horas, las últimas fueron de 13 horas. Incluso, tuvimos una plenaria de 15 horas, eso nunca se había visto en el Congreso de la República. Tuvimos cerca de 300 horas de trabajo. Además, tuvimos el 6 de mayo una plenaria en que asistieron el fiscal, el procurador y el contralor, informándole al país sobre los dineros destinados por el gobierno para atender la pandemia.

Se hicieron debates de control político, que los hizo la izquierda, la derecha, todos los senadores. En lo personal tenía muchos temores que no se pudiesen hacer las cosas bien, que no fueran a salir como se proyectaron y estábamos innovando un tema que nadie conocía, ni siquiera los ingenieros que manejan toda la parte técnica del Congreso sabían a que se estaban ateniendo. Pudimos trabajar de una manera que no puso a nadie en riesgo. Adapté al Senado para que trabajara sin ningún tipo de riesgos.

Le puede interesar: Este es el balance del primer periodo de sesiones virtuales en la historia del Congreso de la República

La oposición le cuestionó la falta de control a los decretos de la emergencia. ¿Es cierto que poco se debatió?

Se hicieron muchos debates de control a todo el temas de los decretos por la pandemia, luego se creó una comisión para el estudio de todos los decretos de esa emergencia económica, teniendo en cuenta a todas las tendencias políticas, incluyendo a la oposición, fueron 13. No hubo un sólo informe, cada tendencia presentó el suyo, no se pusieron de acuerdo para uno solo, y en promedio cada informe hablaron media hora. Luego tuvieron 10 minutos cada vocero de partido, después lo hicieron de forma independiente. Entones no se puede decir que no se estudió el informe que envió el gobierno, se le hizo el control y fue en una sesión que, pese a tener poco tiempo para hacerle, se le dio espacio necesario. Acá hay unos enfrentamientos tremendos en los cuales yo no podía prestarme para que todo el tiempo el Senado se convirtiera en una tarima, teníamos una responsabilidad con la agenda legislativa.

¿Cree que el gobierno desconoció mucho al Congreso en éste tiempo?

Nosotros somos una rama del poder con total independencia, no nos tienen que decir lo que debemos hacer, a mi no me tienen que dar órdenes, yo presido una rama del poder en Colombia con total independencia.

¿Se polarizó el ambiente político entre la extrema derecha y la extrema izquierda al cierre de la legislatura?

Fue complicado, pero eso enriqueció y se dio la oportunidad de escuchar distintas voces de distintas tendencias ideológicas, algunas con mucha mesura, otras bastante desmedidas buscando protagonismo, algunos con posiciones serias y contundentes, pero se hizo el control político con mucha altura, la verdad es que en el Senado se da ese tipo de enfrentamientos, pero eso enriquece el debate político.

¿Será que el 20 de julio la instalación de las nuevas sesiones será virtual?

Dios permita que no, yo espero que ya no pude terminar las sesiones ordinarias como presidente en nuestro recinto y hacerlo por varios meses y encerrado en mi casa, detrás de un computador, pero fue muy duro terminar mi presidencia detrás de un computador, le pido a Dios que me permita hacer la transmisión de mando con el presidente nuevo y darlo de forma presencial.