La Corte Suprema de Justicia se sumó a las voces que rechazan la posibilidad de que en su interior se cree una sala anticorrupción. El alto tribunal consideró que el proyecto de acto legislativo puede terminar en una violación a las reglas de la democracia.

“La Corte Suprema de Justicia se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”, señaló la Corte en un comunicado.

El riesgo que señala la Corte es frente a un proyecto de acto legislativo que pretende ser presentado ante el Congreso y que podría derivar en la creación de un “juicio nacional anticorrupción” dedicado a juzgar los crímenes de corrupción de “alto impacto”.

De acuerdo con la Corte, el trabajo articulado de la justicia con los fiscales y el ministerio público (Defensoría y Procuraduría) ya ha permitido que se lleven a los estrados a las organizaciones criminales que han defraudado los recursos públicos y se les ha sentenciado a sanciones jurídicas y disciplinarias.

El alto tribunal aseguró que cualquier proyecto que dignifique la labor de los servidores judiciales es bienvenido, mientras no atente contra el ordenamiento constitucional del país y no “avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”.

El proyecto de acto legislativo, dice, permitiría que la sala especial tenga acceso a los procesos que se llevan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura y la propia Corte Suprema. Por tanto, ya lo ven como una invasión a la independencia de los poderes.

“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, señaló, por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa.