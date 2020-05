A pesar de no tener ninguna experiencia en el sector público, el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha tenido que lidiar con una de las crisis sanitarias, sociales y económicas más impactantes de Bucaramanga por cuenta del COVID-19; sin embargo, ante su inexperiencia pública, Cárdenas Rey apeló a su amplia trayectoria privada y como buen gerente, logró que en estos dos meses de pandemia la capital santandereana sea un referente nacional por los bajos índices de contagios del virus.

En diálogo con Vanguardia, el mandatario local revela los pormenores de su plan de acción que está contemplado para desarrollarse en por lo menos seis meses; según el mandatario local, de continuar con la disciplina social por parte de los ciudadanos, Bucaramanga será ejemplo mundial en la contención del virus.

Así mismo, Juan Carlos Cárdenas explicó cuáles serán las prioridades de su gobierno en el próximo cuatrienio, ya con el Plan de Desarrollo aprobado la semana que termina por el Concejo municipal.

PRESEGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es la principal enseñanza de estos 2 meses de pandemia?

Esta historia nos cogió a todos desprevenidos, país grande, países pequeños, país rico, país pobre, nadie estaba preparado. Pero para afrontar estos grandes problemas tiene que ser un trabajo coordinado, de trabajo en equipo. Mire lo que pasó en la Unión Europea, no se pusieron de acuerdo y mire el desastre ocurrido en España, Italia, Francia e Inglaterra. En Estados Unidos el problema que tiene el presidente Trump con los diferentes estados en esa lucha de egos y protagonismos. Acá nosotros tomamos una decisión muy rápida y fue entender que había un orden nacional y que había que acatar esas directrices y ejecutarlas rápido, coordinado. El otro gran aprendizaje es la agilidad institucional, el manejo de la información nos cogió también de sorpresa. Nos dimos cuenta de que a la data no existe de manera articulada, por eso creo que al final de todo esto se tiene que volver es una oportunidad de cómo realmente enfrentamos institucional, colectivamente ese gran reto.

¿Con toda su experiencia gerencia en el sector privado había afrontado crisis como estas?

Efectivamente he tenido que afrontar crisis en el pasado y lo primero que considero para poder enfrentar una crisis tomar con calma la situación, hace runa buena planeación y toda mi experiencia y mi estructura como gerente fue lo que me llevó rápidamente a atrincherarnos a sentarnos a trabajar, a construir nuestro plan de acción y fue un plan al que le dedicamos horas y días, lo creamos y definimos un periodo de tiempo fundamental para la toma de decisiones que hemos venido ejecutando, que fue un periodo de seis meses y establecimos tres líneas de trabajo: salud, bienestar social y recuperación económica. Entendíamos que teníamos que estar articulando decisiones y no veíamos que una línea de trabajo podía ser la continuación de la otra, sino que iban en paralelo y yo creo que fue para nosotros el éxito de los resultados que hoy en día tenemos.

¿Cómo se ha logrado que las cifras de contagiados no se disparen en Bucaramanga?

En el caso de la salud, está clarísimo que nosotros primero fuimos muy rápidos en actuar cuando al comienzo lo primero que establecemos fue el agua como fuente fundamental para la salud. Bucaramanga tiene que reconocer que tiene en el Acueducto una empresa muy seria, muy institucional que logró rápidamente reconectar más de 1.500 familias en Bucaramanga y le dimos acceso universal a toda la ciudad para el aseo personal y la subsistencia diaria. Del mismo modo, las medidas tempranas de aislamiento, cerrando fronteras, fuimos tomando decisiones rápidas. Nuestro plan de acción fue claro, fue articulado, fue planeado y por eso los resultados que tenemos hoy son positivos.

Además de la disciplina social de la inmensa mayoría de los bumangueses hemos podido tener el éxito que tenemos ahora. Lo otro que tentemos claro es que hemos utilizado mucho la tecnología, gracias a ella tenemos georreferenciadas todas las ayudas alimentarias que hemos entregado, sabemos en qué barrios cuántas personas, cuánto por comunas. Sabemos los casos de contagios, los que salieron positivo los que están en seguimiento, georreferenciados.

¿Y cuáles son las cifras de Bucaramanga con respecto al Coronavirus?

A hoy tenemos que por cada 100 mil habitantes Bucaramanga tiene 3.6 contagios, eso yo diría que es el mejor indicador en toda Latinoamérica, yo creo que no hay entre las principales ciudades de Latinoamérica que tenga este desempeño. Así mismo el factor multiplicador que a nivel mundial es de 2.4, es decir, que por cada contagiado se contaminan más de 2 personas, Colombia tiene 1.2, un contagio contagia 1.2 personas y nosotros tenemos 0.2, eso quiere decir que para contagiar a una persona en Bucaramanga necesitamos 5 contagiados. Ahora bien, esto no es para tener actitudes triunfalistas, acá hay que tener mucha mesura, muchas tranquilidad, va a seguramente a haber nuevos contagios pronto, estamos trabajando mucho en hacer búsquedas activas en diferentes sectores de la ciudad, cárceles, sistema de transporte, sector salud, Policía y muy seguramente estas cifras van a incrementarse, pero yo diría que si somos capaces de mantenernos por debajo de 0.8, o sea, que haya menso posibilidad de que un contagiados contagie a otro bumangués, ese será un indicador de referencia, porque si llegamos a niveles superiores a 0.8, vamos a tener que tomar medias de restricciones. Volver a la cuarentena. En esto espero que la ciudadanía mantenga la disciplina social que ha sido el éxito, si bien hay algunas excepciones, los bumangueses han tomado con mucha responsabilidad el aislamiento.

¿Cuánto ha invertido su administración para la atención del COVID-19?

Todas las medidas fueron acompañadas con estrategias de bienestar social. Nosotros en Bucaramanga a los ocho días fuimos de las ciudades que más rápido actuó con las ayudas alimentarias. La seguridad alimentaria fue prioridad para nosotros y a la semana ya estábamos entregándole 25 mil Bonos Vitales a más de 80 mil bumangueses a quienes les llegó un apoyo de $225 mil. Estas ayudas se tomaron con ciertos criterios de métodos. Definimos que le íbamos a llegar primero a la población sisibenizada que estuvieran en las poblaciones 1 y 2 que es la población más vulnerable y de las mayores carencias, y eso yo creo que los bumangueses lo sintieron rápidamente y confiaron en las decisiones del gobierno municipal. Posteriormente entregamos más de 50 mil mercados en la ciudad que beneficiaron a 160 mil bumangueses más. Nosotros, coordinados con los programas del Gobierno Nacional, como ingreso solidario, devolución el IVA, adulto mayor, familias en acción, todo eso llegamos a impactar a más de 400 mil bumangueses, eso quiere decir que llegamos más o menos al 75% de la población bumanguesa con algún tipo de ayuda alimentaria y con un monto cercano a los $20 mil millones. Nosotros en Bucaramanga destinamos para lo que tiene que ver con bienestar social y salud cerca de $15 mil millones, es decir, el 10% de los recursos de libre destinación que tenemos hoy en el municipio.

¿Cómo será la reactivación económica?

En la reactivación económica tampoco hemos parado, rápidamente le di instrucciones a la gerente del Imebu para que activara líneas de crédito con nuestros operadores financieros para poner microcréditos a los que pudieran acceder nuestros microempresarios que se comenzaban a sentir resentidos por el aislamiento. Con Bancoldex ya tenemos una línea de $8 mil millones para microcréditos y estamos terminando con Comultrasan una línea de $10 mil millones más, duplicamos nuestra capacidad crediticia de $15 mil millones a más de $32 mil millones, para que podamos seguir ayudando a la población que en estos días van a seguir necesitando de nuestra ayuda.

¿Bucaramanga volverá a ser la misma pospandemia?

Las crisis en Bucaramanga van a volverse una oportunidad, hoy lo que estamos es probando nuestra capacidad santandereana, nosotros vamos a demostrar en medio de esta crisis que somos unos verracos, que tentemos la capacidad de ser disciplinarios y tenemos la capacidad de reinventarnos. Acá el gran reto es que tendremos que cambiar de paradigmas, uno de ellos es volver a Bucaramanga una ciudad 24/7 no necesariamente donde todas las empresas trabajen por largos turnos, sino un proceso mental en el que se pueda pensar que la administración pública se pueda dar en línea. Además, le voy a dar las llaves a todos los estudiantes de educación superior del área para que sean mis embajadores, o sea, voy a nombrar 140 mil nuevos alcaldes que son los que me van a ayudar a hacer todo el seguimiento de cultura ciudadana, de prevención, de seguir las normas. Está será una nueva ciudad, una nueva ciudad liderada por los jóvenes, una ciudad 24/7.

¿Continuará la defensa del páramo de Santurbán?

Total. No vamos a bajar la guardia, estamos muy comprometidos. El agua la protegemos no solo exigiendo el derecho sino también de entender el deber que tenemos con los demás de entregarla tratada por eso la planta de tratamiento de aguas residuales es uno de nuestros proyectos bandera que tenemos y corresponsabilidad con la provincia de Soto Norte que es también un pendiente histórico y ahí el Acueducto Metropolitana aprobó recursos cercanos a los $8 mil millones para estar generando acciones de corresponsabilidad con la provincia de Soto Norte, esa es una decisión y eso es claramente una voluntad política de que la defensa del páramo se hace desde lo político, lo económico y lo social.

¿Cuál es su balance en estos cinco primeros meses de gobierno?

Es un balance positivo, es un balance optimista, es un balance que ilusiona con todo el equipo de gobierno porque consideramos que vamos a mantener una línea de transparencia, una línea de administración ética, responsable y que las decisiones las hemos tomado fundamentalmente con información en el hacer, esta va a ser una administración dedicada al hacer, lo hemos dicho gobernar es hacer. No quedarnos solamente en el discurso para nosotros realmente materializar los compromisos va a ser fundamental en estos próximos cuatro años. Luego quedo satisfecho hasta el momento, vienen grandes retos. Esto no puedo decir que haya sido fácil, esto ha sido duro y va a continuar siendo complicado, pero vamos a necesitar tener mucha capacidad de creatividad, pensar distinto en momento distintos. Va a ser una agenda compleja, pero con mucho entusiasmo, con mucho compromiso de servir por parte de todos los funcionarios de esta administración.

¿Hubo muchos cambios en el Plan por la pandemia?

Desafortunadamente no vamos a tener todos los recursos que inicialmente nos habíamos trazado, partiendo de un primer momento con la reducción de ingresos por la suspensión de la actualización catastral, esa fue una perdida de recursos iniciales, esperamos que podamos avanzar en ese tema más adelante. También hay que asignar más recursos para atender a la población más vulnerable en esta pandemia, no los vamos a dejar solos. Si tenemos que aplazar algunos proyectos de infraestructura física lo vamos a hacer, mi prioridad va a ser la población más vulnerable, garantizar que puedan tener los recursos mínimos vitales para que realmente podamos avanzar como una sociedad equitativa y justa. En ese sentido, si bien ha habido algunos ajustes la esencia del Plan de Desarrollo no se cambia, porque tentemos en el centro la vida, la educación, la propuesta de apostarle a los jóvenes y la reactivación de la economía.

¿Se ha truncado parte de su administración por cuenta de la pandemia?

No, eso no ha sucedido. Las obras que se suspendieron en algún momento hoy se han reactivado, 38 obras comuna inversión de $55 mil millones que son más o menos unos 2 mil empleos que se están generando. Seguimos contratando de manera muy participativas con licitaciones con participación de más de 35 proponentes.

¿Cuál es su mensaje para lo bumangueses en estos tiempos de pandemia?

Mi mensaje, es un mensaje esperanzador en el sentido de que las crisis lo que nos tiene que evidenciar es que hay detrás una oportunidad. Que nosotros los santandereanos somo unos verracos, trabajadores, comprometidos. Con una disciplina social que hoy con una manera unidad vamos a superar exitosa esta crisis. Esto nos va a posicionar, a tener un reconocimiento nacional e internacional, de que somos una raza muy capaz, que en los grandes retos somos capaces de enfrentarlos d manera inteligente, pensando y planteando soluciones distintas para momento distintos. Tengo la convicción de que vamos a salir exitosos, que los jóvenes van a ser los grandes dinamizadores de ese éxito.