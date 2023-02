Luego de más de 30 años en el sector de la salud, el médico Jaime Calderón decidió dejar a un lado las salas quirúrgicas para lanzar su nombre a la plaza pública como aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga para el próximo cuatrienio.

En diálogo con Vanguardia el médico Calderón dio a conocer su intención de regresar al escenario electoral como candidato independiente para reemplazar a Juan Carlos Cárdenas en la dirección del rumbo de la ciudad.

Con el ideal del paternalismo libertario como base para la formación de cultura ciudadana que colabore con el desarrollo de la ciudad, Calderón pretende no solo ser un aspirante independiente sino también un candidato con visión de gobernante y conocimiento gerencial.

¿Por qué dejar la salud por la política?

Dos circunstancias o tres tal vez. La primera es que la ciudad necesita un liderazgo para construir una nueva ciudad. Lo segundo, que en este momento de mi vida tengo la posibilidad de dedicarle cierto por ciento mi tiempo, mis esfuerzos y mis capacidades a ese propósito; y tercero, veo que hay la viabilidad política para que un liderazgo que yo pudiera representar, sobre todo buscando un trabajo en equipo y fundamentalmente en equipo con la ciudadanía, lograr generar los cimientos que permitan construir en el mediano y el largo plazo una ciudad donde lo fundamental sea el bienestar de los ciudadanos.

¿Iría por firmas o buscará el aval de un partido?

Esta es una candidatura independiente por lo que necesariamente debe lanzarse por firmas. Las firmas nos dan la viabilidad política. Lo cual no descarta que sectores políticos movimientos partidos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones ciudadanas, se adhieran a la propuesta y bajo esa perspectiva, se analizaría en el momento justo, antes de las inscripciones, si iríamos definitivamente por firmas clasificando ese propósito, o si sin desconocer ese mandato ciudadano, hiciéramos los acuerdos con los movimientos ciudadanos o con los movimientos políticos que se acogieran a la propuesta. En este caso no soy yo el que me acogería a digamos intereses de la política, sino la viabilidad y el respaldo ciudadano produciría ese efecto para que los movimientos políticos dieran su respaldo.

¿Ya inscribió el movimiento político?

Estamos hasta ahora en contactos primero para hacer conocer la intención. Segundo, para ir buscando también los apoyos económicos que permitan hacer la realidad en términos de que hay que generar una estructura y esa estructura tiene que tener un grupo de gente muy importante que esté generando la estrategia de la campaña, ir construyendo conjuntamente conmigo el programa de gobierno, pero también buscar la difusión a través de las redes sociales donde lo importante no es tanto la herramienta de las redes sociales, sino el contenido que desea coherente con mi pensamiento, con lo que quiere la ciudadanía, y que tenga un estilo o un sello personal de cómo soy yo, o sea, una persona tranquila, serena, reflexiva, conciliadora, pero con unos principios firmes y sobre todo una manera de ver la vida desde la ética y los principios.

El trabajar con la gente, a auscultar no solamente los libros y los informes técnicos que existen sobre la ciudad y el área metropolitana porque esto está en una interacción permanente con el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, sino a auscultar también el sentimiento de la ciudad no solamente las necesidades, sino el sentimiento, y yo soy amigo de una visión que es el paternalismo libertario, es decir, crear los estudios y las condiciones necesarias, los entornos para que la gente tome la mejor decisión. Por ejemplo, que la gente se apropie de la movilidad, pero sin constreñir la libertad individual. Por eso es un paternalismo libertario porque mantiene la libertad individual pero como Estado genera políticas públicas que le permita crear entornos de decisión adecuados.

¿Será su primera experiencia como candidato político?

Yo ya había hecho hace ya algunos años un intento dentro del Partido Liberal aspirando al Concejo. Fui candidato a la Cámara y fui candidato al Senado. La candidatura del Concejo la perdí por muy poquitos votos; en la candidatura a la cámara quedé de tercero y salieron dos por el Partido Liberal, los dos representadas en grandes maquinarias y yo representaba una candidatura de liberalismo progresista e independiente, y al Senado sacamos una votación interesante en todo el país, pero obviamente una candidatura dentro del Partido Liberal es demasiado exigente porque se jugaban también los grandes barones electorales y también, pues no fue exitosa, pero eso para mí fue como una maestría o un doctorado en política, porque primero me ubicó en la realidad de lo que es el sistema político colombiano, pero más importante que eso fue el conocimiento que tuve yo de la realidad nacional, de la realidad local y de la realidad regional, de sus necesidades de sus falencias.

¿Qué piensa de los candidatos independientes que son elegidos pero desconocen la administración pública?

Uno no puede postularse para ningún cargo, para ninguna actividad y menos para una actividad pública sino tiene la preparación suficiente. Un cargo como la Alcaldía requiere dos elementos: uno es gobernar y otro es gerencial. Gobernar significa tener un conocimiento del Estado y un liderazgo sobre la comunidad para poder tener ese binomio gobernante comunidad. Y gerencial tiene que ver con tener unos criterios muy claros, unos principios muy claros sobre los temas de contratación pública, sobre los temas de administración pública, que tienen una norma muy diferentes a las normas del sector privado. Gobernar también significa tener liderazgo, y para tener liderazgo hay que tener credibilidad y hay que tener autoridad moral, esas cosas a veces no se combinan fácilmente en un individuo. Yo personalmente lo digo reconociendo falencias mías y debilidades mías teniendo como cualquier ser humano, pero creo que yo puedo concitar los dos elementos necesarios para gobernar y para gerenciar. Y eso me permite hacer mi propuesta con mucha tranquilidad. Ahora es la credibilidad en esto lo que dirá la ciudadanía, si sí o si no.

¿Su candidatura está respaldada por el doctor Víctor Raúl Castillo?

Con Víctor somos compañeros de muchos años. con Víctor nos conocimos por allá en el 84 cuando él regresó como cirujano general de la Universidad del Valle, y yo ya era cirujano de la Universidad de Antioquia e hicimos un equipo para trabajar en la idea de complementar nuestros estudios en cirugía de corazón y montáramos un servicio de cirugía de corazón y eso fue lo que hicimos. Él es una persona con un gran liderazgo, una gran capacidad gerencial, de hecho yo estaba trabajando como jefe del departamento quirúrgico de la Fundación Cardiovascular y cuando le manifesté que renunciaba a mi cargo dentro del Instituto, él me manifestó a su vez que estaría muy comprometido en apoyarme a la candidatura. Obviamente pues nos une una una larga vida, mucho tiempo trabajando juntos, a veces con algunas diferencias de criterio, la mayoría de las veces coincidiendo en muchos de sus de sus propósitos que son también los míos y sobre todo en algo que nos une con el alma que es la Fundación Cardiovascular de Colombia.

¿Para usted cuál es ese corazón de la problemática de la ciudad que deben ser atendidos desde la Alcaldía?

Las ciudades las hacemos todas las personas. Es el comportamiento ciudadano el corazón del tema. Ahora, el comportamiento en este momento es un comportamiento erróneo equívoco, pero no porque la gente sea así, lo que pasa es que las condiciones de inequidad, de ignorancia, de mala calidad de la educación, de decisiones equivocadas en términos de movilidad, en términos de la cultura misma ciudadana, hacen que tengamos un comportamiento errado, hay que trabajar sustancialmente sobre el comportamiento. Hoy en día, hay mucha investigación desde la psicología desde la economía el comportamiento Y desde la psicología del comportamiento, para precisamente generar la arquitectura de la decisión para que la gente les tome decisiones que le sirvan a él y le sirvan a los demás, esas investigaciones, se están traduciendo ya en políticas públicas y lo que hay que empatizar precisamente son esas políticas públicas. Para eso hay que consensuar con las fuerzas políticas y cuando se tiene un liderazgo y una propuesta respaldada por la ciudadanía, el subalterno es el político. Hoy en día está subalterna la ciudadanía, esa ecuación hay que transformarlo.

¿Ya tiene definido, cuál va a ser el nombre del movimiento?

No, eso hace parte de los asesores que contratemos para la estrategia de la campaña. Eso es un tema de marketing político. Hoy realmente es una realidad, por la injerencia de las redes sociales, ni la influencia que tiene el marketing político, lo que pasa es que hay que hacerlo desde la perspectiva de la honestidad intelectual y desde es punto de vista hay que trabajar conjuntamente con el marketing político para definir las líneas gruesas, y ya las formas las harán precisamente los expertos en el tema.

¿Cuál es su opinión que por ahora hayan por lo menos 15 si le digo más precandidato a la Alcaldía Bucaramanga?

Me parece bien. Me parece que eso hace parte de la democracia. Ojalá todo el mundo quisiera ser Alcalde, porque eso lo que eso es lo que quiere decir es que está interesado por los problemas del sitio donde viven, lo peor es lo que estaba sucediendo que la gente no quiere participar, o sea, si no quiere adquirir responsabilidades, si no quiere participar, sino se está planteando de que hay una solución mágica un mesías que llegue y resuelva, pues eso no funciona nunca, nunca es nunca, los mesías no resuelven nunca nada, los problemas de un ciudadano los resuelve el ciudadano, los problemas de una comunidad los resuelva la comunidad, los problemas de una ciudad los resuelven los ciudadanos, que haya una orientación, un liderazgo, una gerencia, un gobierno sobre el tema es diferente. Pero el gobierno tiene que estar de la mano de la ciudadanía y la ciudadanía de la mano del gobierno.

¿Lo respalda la campaña Alejandro Gaviria para esta candidatura?

Hemos conversado con Alejandro. Él no puede hacer política porque es Ministro pero me ha manifestado su complacencia en el tema y obviamente si llego a ser Alcalde en colaborarnos para la ciudad.