$!El plan para recuperar el parque recreacional El Lago, en Floridablanca

Esta semana el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, fue protagonista en la ciudad por dos medidas que anunció se adoptarán en su municipio para mejorar la movilidad, pero sobre todo para poner control al caos de tránsito que agobia a los habitantes de varios sectores. En Floridablanca se implementarán cepos, para sancionar el mal parqueo, y se adoptará un pico y placa sectorizado. Sánchez cumplió 45 días de gestión, en los que tuvo que enfrentar la devastación de los incendios forestales en su localidad y junto a sus colegas de los otros municipios conurbados la amenaza de un paro de mototaxistas. En entrevista con Vanguardia, el alcalde detalla las decisiones más importantes que ha tenido que tomar en el primer mes y medio de mandato y anuncia que uno de sus principales proyectos será recuperar el espacio de recreación más importante en la historia de Floridablanca: el parque El Lago. ENTREVISTA Archivo / VANGUARDIA. A ‘regañadientes’ Findeter amplió la suspensión de la millonaria licitación para obras del Colegio Tecnológico ¿Cómo se llegó al consenso, a la adopción del pico y placa metropolitano, teniendo en cuenta que Floridablanca históricamente no había tenido como opción esta restricción? Todo nace por un incidente de desacato que emite un juez de la República, y en ese proceso, que afecta a los mandatarios anteriores, nos vincula a nosotros, y nos dice que tenemos que tomar de manera particular acciones conjuntas, permanentes y políticas públicas sobre varios temas, entre ellos señala el pico y placa metropolitano. Bajo ese entendido, en articulación con los mandatarios de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, hemos venido trabajando de manera organizada y articulada, tomando la decisión de establecer este pico y placa metropolitano. De esta manera vamos a responder al señor juez y vamos a acatar sus órdenes. Pero quiero hacer una claridad, lo he manifestado en la junta del Área Metropolitana: personalmente, como alcalde, no me gusta el pico y placa, pero hay un fallo judicial y por ende estamos obligados. En Floridablanca será un pico y placa zonificado, no en todo el territorio como en Bucaramanga, ¿cuáles serán esas vías? En el caso de mi municipio esta restricción a la movilidad, única y exclusivamente se va a implementar sobre el corredor vial de la autopista y las paralelas que nos comunican con Bucaramanga y Piedecuesta. Por otra parte, en el anillo vial que nos comunica con el municipio de Girón, en lo que corresponde a nuestra jurisdicción. Este pico y placa será un plan piloto, que se estableció por tres meses en los cuales el Área Metropolitana de Bucaramanga tendrá que adelantar una serie de estudios y de acuerdo a esos resultados vamos a tomar decisiones, es decir, si establecemos unas horas pico u unas horas valle, si continuamos con el pico y placa o levantamos la medida, pero quiero dejar claro que nos toca hacerlo, nos toca porque es una orden de un juez.

¿Cómo se socializará la medida? Bueno, cada municipio adopta, a través de las direcciones de Tránsito sus actos administrativos, en los que debe señalar la fecha de inicio de la medida. En Floridablanca el pico y placa en los sectores que ya mencioné inició este viernes 16 de febrero, pero vamos a estar en una etapa de pedagogía con la comunidad hasta el último día de este mes. A partir del 1 de marzo comenzaremos a aplicar las sanciones a los infractores. ¿Horarios y rotación de números? Eso será igual al de Bucaramanga, para que quede coordinado. Será con los mismos horarios y rotación de números. Nosotros, los municipios del área metropolitana, nos unimos a ese pico y placa que tiene Bucaramanga y articulamos la restricción para que sea metropolitano. Hablando de movilidad, otra medida que usted anunció en los últimos días es la implementación de cepos, ¿Cómo funcionarán? En estos 45 días de gobierno, en ese diagnóstico de mi ciudad, me he encontrado con mucho desorden en las calles. Voy a poner un ejemplo, el sector de Cañaveral, es imposible transitar por los andenes de Cañaveral, el peatón tiene que arriesgar la vida en la vía porque los vehículos se tomaron los andenes y es imposible transitar a pie. Bajo ese entendido, tome una decisión, llame al señor director de Tránsito y le dije que adelantara todas las acciones necesarias para traer los cepos a la ciudad. Vamos a ordenar el municipio. Aquí quien se tiene que preocupar es el ciudadano indisciplinado, el que ve las calles como un parqueadero público. El ciudadano que no es indisciplinado no tiene absolutamente nada por qué preocuparse. Muy importante dejar claro que esto cepos en ningún momento se van a tercerizar, ni se van a privatizar, van a estar en cabeza de la Dirección de Tránsito de Floridablanca. Vamos a estar haciendo recorridos a lo largo y ancho del municipio, en los barrios, porque las calles están en completo desorden y el espacio público no es parqueadero.

Usted quiso atender esta entrevista desde las ruinas del parque Acualago, otrora referente recreacional de Floridablanca porque ha prometido recuperarlo, ¿cuál es el plan? Bueno, nuestro parque Acualago hoy da es tristeza, hoy no es felicidad para los niños y las familias sino felicidad de los mosquitos, vectores y zancudos. Qué tristeza en lo que quedo convertido el mejor plan que tenía toda la ciudad en los años 80 y 90. ¿Dígame si el mejor plan no era venir al parque recreacional? Qué tristeza en lo que quedo convertido. Acualago es sinónimo de identidad de Floridablanca, era un activo de nosotros los florideños que desafortunadamente nos lo quitaron. Hoy, en el área metropolitana y quizá en la región, no hay un sitio que reúna las condiciones de este parque recreacional. Hay una realidad y es que este predio le pertenece a la Lotería de Santander, sí, pero ya hemos venido realizando un trabajo articulado, organizado, con el señor Gobernador, y tenemos ese compromiso con los ciudadanos desde la campaña. Ya iniciamos unas mesas de trabajo, articulando las secretarías de Infraestructura del Municipio y del Departamento, porque le vamos a apostar a volver a tener el parque recreacional. Tenemos algo muy importante, la voluntad de la Gobernación, como dueña del lote y la mía como alcalde, ya hemos avanzado y vamos a plantear una consultoría para este proyecto. En Acualago se hizo un esfuerzo del sector privado que quedó en ruinas, un parque temático con unas piscinas y toboganes, ¿el modelo que usted plantea va a tener participación de privados? Mire, el señor gobernador tiene una idea, hacer un modelo regional de turismo, con el transcurrir de los días miraremos cuál será ese modelo que vamos a aplicar, pero lo realmente importante es que existen todas las voluntades para hacer realidad la llegada de nuevo de ese patrimonio de nosotros los florideños como lo es el parque recreacional. Son siete hectáreas, qué bueno sería que allí pudiésemos realizar la construcción de algunos escenarios deportivos que tanto necesita hoy el municipio. ¿Entonces, cuando se solucione lo del lote y la Alcaldía lo pueda recuperar, cuál es la idea, qué tipo de parque será? Estamos planteando el proyecto, pero nos gustaría volver a ver atracciones mecánicas, como los carros chocones, que vuelva una montaña rusa, una rueda de Chicago, que vengan estas atracciones, no existe un sitio que reúna estas condiciones en la región.

¿Qué pasó con el Parque de la Familia? El Parque de la Familia es un proyecto que no fue bien desarrollado, es un espacio que está subutilizado, hay que ir a hacer un recorrido para darse cuenta que no quedó bien. Se ha notado el trabajo coordinado de los cuatro alcaldes metropolitanos, ¿cómo han logrado esa integración? Bueno, la primera prueba fue ese gran incendio que desafortunadamente afectó Piedecuesta y Floridablanca. Articulamos un excelente trabajo los alcaldes metropolitanos bajo el liderazgo del señor Gobernador, que hizo una gestión fundamental al haber conseguido la llegada de esos helicópteros. Sí, hemos venido realizando un muy buen trabajo, respetando cada autonomía, respetando la jurisdicción. Hemos entendido una realidad, somos un área metropolitana y tenemos que tomar acciones conjuntas pensando en esa metrópolis en la cual estamos. Un tema clave en su municipio es la inseguridad ¿Cuál es el panorama en Floridablanca y qué decisiones ha tomado en estos primeros 45 días? En cualquier barrio la necesidad más sentida es la seguridad. Al ciudadano, en términos generales, le da miedo salir a la calle. Se perdió ese derecho fundamental de sentirnos seguros. En las calles roban delante de todo el mundo. Pero tenemos buenas noticias, hemos venido articulando un trabajo con la Policía Nacional y de manera puntual con el comandante en el municipio, el coronel Alejandro Gaitán. Hemos venido articulando con las Juntas de Acción Comunal, con las personas que vienen liderando el tema de la seguridad en los barrios. Hay una realidad, tenemos déficit de uniformados, y aumentar el número de policías en los municipios depende del Gobierno Nacional, un tema que es bastante complejo. Por ende, sí o sí tenemos que articular un trabajo con las comunidades, con las empresas de vigilancia privada, que todos nos unamos y hagamos parte de un modelo de seguridad integral. Los resultados hoy en Floridablanca son bastante buenos. Por ejemplo, nosotros tenemos cinco delitos que en el municipio no se han registrado en lo que va del año, no hemos tenido ni terrorismo, ni extorsión, ni fleteo, ni hurto a entidades financieras, ni abigeato. Eso es algo importante. Y con relación a el hurto a personas, celulares, residencias, comercio, hemos bajado esos índices en un 40 %, algo que queremos resaltar. Por ejemplo, la semana anterior, a través de un trabajo coordinado con la Policía, se pudo dar captura a un bandido, un delincuente, alias ‘el mecánico’, que venía azotando distintos barrios de Floridablanca, sobre todo comercio y centros estéticos, que en su gran mayoría atendidos por mujeres, se aprovechada de la vulnerabilidad de las mujeres para cometer hurtos, pero se pudo capturar y hoy este bandido está tras las rejas. Entonces, ese trabajo articulado con la ciudadanía es fundamental. Pero hoy esos índices, comparativamente con la vigencia anterior, han venido mejorando. Bueno, hemos mejorado en un 40 % y pienso que esa es una noticia muy buena, muy importante para la ciudadanía. No obstante, día a día estamos trabajando en esa articulación para hacer de este municipio el más seguro del área metropolitana.