La aprobación del principio de oportunidad que solicitó ante la Fiscalía el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, José Manuel Barrera, en el caso conocido como Vitalogic, pone en una delicada situación al exalcalde y hoy precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, quien enfrenta individualmente un juicio por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso contractual para la transformación del modelo de gestión de basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

Aceptando varios delitos pero también accediendo a algunos beneficios judiciales, Barrera se comprometió con la Fiscalía a contar la forma como se habría direccionado la contratación de un consultor, que posteriormente podría ser clave en la adjudicación del contrato para la nueva tecnología en El Carrasco, presupuestado en más de 200 mil millones de pesos.

El contrato en cuestión fue el celebrado por la Emab con el ingeniero Jorge Hernán Alarcón.

Según detalla la providencia del principio de oportunidad, Barrera ya testificó que en calidad de alcalde y presidente de la Junta Directiva de la Emab para la época, “los obligó a contratar a un consultor que no cumplía con los requisitos para la envergadura del proyecto”.

Una reunión clave

En sus declaraciones ante la Fiscalía, Barerra ha detallado que tiene como probar que el exalcalde Hernández tuvo pleno conocimiento de las posibles irregularidades y ha mencionado una reunión que el mismo exmandatario citó en su residencia en Bucaramanga para coordinar la contratación de Alarcón.

“De todas las propuestas el alcalde de la época, Rodolfo Hernández Suárez, se interesó por la de Jorge Hernán Alarcón Ayala. Por tal razón, indicó a José Manuel Barrera Arias que citara a Jorge Hernán Alarcón Ayala y a César Augusto Fontecha Rincón, asesor jurídico de la EMAB S.A. E.S.P., a su apartamento. Una vez se llevó a cabo la reunión en la residencia del alcalde Rodolfo Hernández Suárez dio la orden a José Manuel Barrera Arias y a César Augusto Fontecha Rincón, iniciar el contrato con Jorge Hemán Alarcón Ayala”, cita el documento oficial de la Fiscalía, conocido por Vanguardia.

Según la versión del hoy testigo clave en el caso Vitalogic, “el proceso de contratación se desarrolló con celeridad y cumpliendo las directrices dadas por Rodolfo Hernández Suárez exalcalde de Bucaramanga, en compañía de César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico de la entidad EMAB, Abelardo Durán Leiva, subgerente técnico operativo, y Rubén Enrique Amaya Vanegas, jefe de disposición final encargado, quienes integraban el equipo evaluador”.

Pero el proceso de contratación del ingeniero Alarcón tuvo varios inconvenientes y falencias, al punto que estuvo a punto de descartarse, sin embargo, según la versión del exgerente de la Emab, Rodolfo Hernández habría presionado para que continuara a pesar de las irregularidades.

“Los pliegos de condiciones que se subieron en el mes de octubre de 2016 producto del acuerdo con Jorge Hemán Alarcón Ayala fueron de mala calidad, ya que no cumplían con el objeto contractual, situación que a simple vista generaría la terminación del contrato al consultor. A pesar de esto, el alcalde Rodolfo Hernández Suárez insistió en que no se terminara, causando con ello observaciones que denotaban la falta de estructuración y conocimiento jurídico, ambiental y financiero. Todo lo anterior se dio, por la exigencia del alcalde, quien según el aspirante (José Manuel Barrera) los obligó a contratar a un consultor que no cumplía con los requisitos para la envergadura del proyecto”, se lee en la providencia, firmada por la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, quien avala el principio de oportunidad.

Barrera contra Hernández

Aunque el exalcalde Rodolfo Hernández ha restado crédito al testimonio del exgerente de la Emab, hoy José Manuel Barrera, quien en la época de los hechos investigados era subalterno de Hernández, es el principal testigo en este caso, conocido mediáticamente como “Vitalogic”, tanto así que para la Fiscalía su versión es “significativa” y le dio en primera instancia validez, por lo cual se llegó al acuerdo del principio de oportunidad.

Barrera testificará contra Rodolfo Hernández y otras seis personas involucradas en este proceso.

“Las personas enunciadas, al igual que José Manuel Barrera Arias, están involucradas en la comisión de los hechos de corrupción pública, lo que permite evidenciar que la colaboración ofrecida es significativa, en la medida que se trata de un testigo directo de lo ocurrido, quien tiene conocimiento sobre: (i) las irregularidades en el inicio y posterior suscripción del contrato de consultoría n.O096 del 28 de julio de 2016, Y (ii) cómo Rodolfo Hernández Suárez, en calidad de exalcalde del municipio de Bucaramanga y presidente de la junta directiva de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Santander), César Augusto Fontecha Rincón, Luis Carlos Hernández Oliveros, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Abelardo Durán Leiva y Abigail León acordaron la adjudicación del citado contrato a Jorge Hernán Alarcón Ayala y la suscripción del mismo al margen de los requisitos que la ley exige para este tipo de actos, por ejemplo, la falta de idoneidad del contratista, Por 10 tanto, su colaboración se presume importante, útil y eficaz, por ser testigo esencial del acontecer delictivo”, concluye el análisis de la vicefiscal general de la Nación para aprobar el principio de oportunidad.

Aunque el exgerente de la Emab, José Manuel Barrera, al ofrecer su colaboración judicial había solicitado inmunidad total frente a los siete delitos que le indilga la Fiscalía, solo se le autorizó inmunidad parcial, por seis delitos, y se le continuará investigando por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los otros cargos quedaron suspendidos por un año.

El exalcalde y hoy precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, actualmente está siendo investigado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y tendrá que asistir el próximo 28 de abril a la audiencia preparatoria ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga.