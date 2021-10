“El verdadero progresismo está en el centro”, Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, quien fue Ministro de Salud, busca llegar a la Presidencia de la República por el sistema de recolección de firmas con su movimiento ‘Colombia tiene futuro’.

Gaviria presentó un acuerdo programático de 60 puntos, en donde planteó sus principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

Actualmente hace gira por las principales ciudades del país, dando a conocer su plan de gobierno.

Esta semana estuvo en Bucaramanga, en donde conversó con empresarios, estudiantes, políticos y medios de comunicación.

¿Cómo se ha sentido en su campaña presidencial?

Las dos primeras semanas fue muy difícil lidiar con las críticas, pero ahora estoy más tranquilo. Entiendo que ese es el ambiente de la política y que eso no va a cambiar.

No le voy a poner cuidado a los insultos, a las infamias, a las mentiras que hacen parte de la política, y no voy a caer en lo mismo.

¿Le preocupa la posición del centro en las encuestas?

Ese resultado particular, que hizo el Centro Nacional de Consultoría, salió una semana después del lanzamiento de mi campaña, y no me preocupa mucho porque tenía poco tiempo para que la campaña tuviera un efecto en la opinión pública.

Sí somos conscientes de que tenemos un desafío de aquí al mes de diciembre, de enero. Esa primera encuesta del próximo año será el partidor de la campaña como posicionamiento. Necesito que mi nombre llegue a las regiones más apartadas del país.

¿Qué piensa cuando lo relacionan como un “candidato de elite”?

Creo que hay que diferenciar el origen mío como rector de una universidad, a lo que soy como persona. Llevo 25 años de mi vida a estudiando los temas de la pobreza y la desigualdad. Como Ministro de Salud recorrí los 32 departamentos de Colombia. Conozco buena parte del país. Esta es una candidatura ciudadana.

Cuando se lanzó la campaña, la primera semana teníamos 25 mil voluntarios inscritos en todo el país. Y sería injusto calificarla como una candidatura de las elites.

¿Qué piensa de los que le dicen que usted es un candidato del continuismo?

Creo que hay una especie de demanda contradictoria. El país necesita una persona con experiencia, que conozca el Estado, que pueda crear una agenda reformista y es difícil buscar un candidato que conozca el Estado, pero que no haya trabajado en ningún gobierno.

Durante seis años fui Ministro de Salud, el ministro que más tiempo duró en esa cartera. Tengo experiencia en el conocimiento del Estado y he dado unas peleas muy duras. Trabajé en la elaboración de un Plan de Desarrollo y eso me da una experiencia que otros candidatos no tienen.

Siempre he sido independiente.

¿Qué les diría a las personas que protestan en contra de cierta clase política?

Creo que esas personas tienen una profunda desconfianza. Mi candidatura es una candidatura distinta. Yo nunca he estado en una elección. Yo quiero traer a la campaña lo que aprendí siendo rector. Entendí de dónde viene el sentido de exclusión y necesitamos convertir ese sentido de indignación y exclusión en una agenda de equidad, porque lo que pasa en las calles no puede quedarse solo en eso.

Esta campaña nace por jóvenes que en buena parte del país me invitaron a sumarme a la campaña, porque veían en mí esa capacidad de unirse a ellos y de poner en práctica esa agenda transformadora.

¿Qué opina de la polarización del país?

La opinión pública cometió un error y fue asociar que por ser adversarios en la política son enemigos, y que quizá por eso deben trabajar juntos.

Otra cosa es la ‘tibieza’, que es no fijar posiciones. Yo empecé campaña con un ideario de 60 puntos en donde fui bastante claro y vehemente en algunos de los aspectos más sensibles y centrales de una campaña política.

He dicho que estoy a favor de la muerte digna, he defendido por muchos años los derechos sexuales y reproductivos que son un tema polémico que han dividido el país.

Estoy a favor de un enfoque diferente en el tema de las drogas ilícitas, basado en la evidencia, en los derechos humanos, en la salud pública.

En estos aspectos siempre he tenido posiciones claras. No tengo posiciones tibias, son claras y en algunos de los aspectos más sensibles de la sociedad.

¿Cómo se podría superar la polarización?

Hay dos tipos de preocupaciones. La polarización de los extremos, que empiezan a aparecerse, y la otra de los centros en donde dicen que no fijan posiciones.

Tal vez el desafío más grande que tengo es decir “el contenido ideológico del centro es claro”. Yo tengo una idea que quiero expresar aquí con vehemencia y es que el verdadero progresismo está en el centro y no en los extremos. Ningún extremo podrá gobernar a Colombia.

¿En qué considera que está fallando el servicio de salud?

En Colombia hay que diseñar un sistema distinto para las zonas alejadas del país. También hay que hacer una agenda fuerte en los temas que no hacen parte del debate de salud, como es la salud ambiental, por ejemplo, la calidad del aire y los temas de alimentación y nutrición que son fundamentales.

El sistema se tiene que seguir reformando y fortaleciendo.

¿Cuál es el tercer pico de violencia que mencionó en su primer discurso?

Quizá todas las violencias más grandes de la humanidad han empezado con las palabras. En Colombia pasamos muy rápido de la violencia política a la violencia en el territorio. Por eso tenemos que ser cautelosos y aprender a respetarnos.