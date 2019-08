La semana que termina le dejó al presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, una derrota muy particular: el plenario no le acompañó en la idea de que las sesiones se mantengan común y corriente los martes y los miércoles y no los lunes y martes.

El cambio en la agenda de trabajo se debió a que de aquí hasta la última semana de octubre los congresistas tendrán una prioridad política de peso, liderar las campañas de sus candidatos a las elecciones regionales del día 27 de ese mes cuando se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, todos ellos claves para sus aspiraciones de reelección en marzo de 2022.

Esa nueva realidad, sesionar lunes y martes, estaba casi que echada, el Senado de la República impuso ese modelo desde el pasado julio cuando su presidente, Lidio García, así lo dispuso para facilitar la campaña política en la región y el trabajo legislativo en Bogotá.

De ahí que la campaña se convierte desde ya en un ‘fantasma’ para que la discusión de más de 200 proyectos, ya radicados, en donde hay de toda índole se puedan colgar y frenar las pretensiones de partidos (oficialistas, independientes y oposición) y el propio gobierno.

Lo que ha hecho el Congreso

En las ‘primeras de cambio’ de la legislatura se está avanzando en proyectos que venían represados del periodo anterior. El principal, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, es el que prohibe la casa por cárcel para los corruptos. El mismo, hace parte de las iniciativas que se propusieron en la consulta anticorrupción.

La iniciativa, que ya está en el Senado para sus dos votaciones restantes, es diferente a la que radicaron en el despegue de esta legislatura el Gobierno, la Fiscalía y la mayoría de los partidos, enfocado a la misma norma.

La exigencia de los pliegos tipo para toda la contratación estatal y no sólo para las obras de infraestructura es otro de los proyectos anticorrupción que ha avanzado. Esta semana fue aprobado en el tercero de sus cuatro debates y le resta tan sólo su paso por la plenaria de la Cámara para ser ley. Este proyecto también venía de la legislatura anterior.

Los complejos

Mientras habría unidad en torno a la cadena perpetua, hay dos proyectos, radicados por el Centro Democrático, los que llevarían a la discusión sea larga, compleja y muy controvertido.

El primero es la reforma que se propone a la Justicia Especial de Paz, en donde el uribismo espera que se incorpore una subsala especial para que haga revisión exclusiva a los procesos que tienen los militares, sumado a que se aumenten los magistrados que los atenderán. Desde ya, en bancadas como el liberalismo y La U, han manifestado que no la acompañarán porque la misma es un cambio a la normatividad de los acuerdos de paz.

El segundo proyecto del Centro Democrático que comienza a suscitar controversia es el que permite la doble instancia para aforados con retroactividad, con la que se beneficiaría el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue recientemente extraditado de los Estados Unidos y sigue pagando una condena por el caso del Agro Ingreso Seguro.

Otro proyecto que agitará la discusión, pero en este caso de la oposición, es el que prohibiría en Colombia la fumigación aérea con glifosato de cultivos ilícitos, esto para proteger la vida de los campesinos de las regiones en donde el narcotráfico tiene los sembradíos de la mata.

Como todos los años, el Presupuesto General de la Nación es por el momento el proyecto de mayor interés del Gobierno, por eso es que en la actualidad las Comisiones están adelantando debates de control a los ministros para que informen cómo quedó cada sector para 2020.

En la agenda legislativa para discutir en los próximos meses está la ley de vivienda rural, iniciativa que pretende aumentar los incentivos para la construcción de este tipo de habitaciones en las zonas más apartadas del país. Esta iniciativa cuenta con apoyo del Gobierno y varios partidos.

Otro proyecto de iniciativa multipartidista es el de Habeas Data Financiero, el cual lo volvieron a presentar los senadores Luis Fernando Velasco (liberal) y David Barguil (conservador), ley que es conocida como ‘borrón y cuenta nueva’ y con la cual se crearían mejores condiciones y más garantías para los colombianos en términos de acceso a crédito.

Hacen su fila, igualmente, proyectos que buscan que se prohiba en Colombia el uso de plásticos de uso único y del polietileno expandido como el icopor. Según la senadora del Partido de La U, Maritza Martínez, una de las congresistas que lo radicó, “los plásticos de uso único que se utilizan en el sector de alimentos son un veneno de acción lenta cuyo efecto es nefasto para el medio ambiente. Su biodegradación se toma desde meses hasta más de 500 años y es casi que imposible reutilizarlos o transformarlos en otros productos”.

Desde las bancadas cristianas se radicó un proyecto que sanciona drásticamente con la pérdida de la patria potestad o custodia a los progenitores del niño, niña o adolescente o a quien lo tenga bajo su custodia, que los utilicen con propósitos de mendicidad, o que utilicen sustancias psicoactivas para reducir su voluntad y manipularlos para pedir limosnas.

Sumado al paquete anterior de normas, se espera que antes de finalizar septiembre la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, radiquen el proyecto de ley por medio del cual se estaría definiendo el nuevo Código Nacional Electoral, el cual incorpora cambios como el aumento de una hora más de votación, más transparencia en el funcionamiento de los jurados de votación y la manipulación de los formularios y más normatividad para sancionar y juzgar los delitos electorales.

Cadena perpetua

Este será sin duda uno de los proyectos que mantendrá la atención en el Congreso. El proyecto, que ya fue radicado desde el 20 de julio, busca que todos los asesinos y violadores de niños y niñas, tengan presión perpetua. Aunque es de autoría propia de los legisladores, el mismo está acompañado por el Gobierno y la Fiscalía.

El presidente Iván Duque, al respecto ha insistido de manera permanente que el proyecto se puede discutir rápidamente, incluso lo defiende negando que se tramite como un “populismo punitivo”.

La iniciativa, que arrancó en su trámite en la Cámara de Representantes, ya tiene ponencia rendida de forma positiva en la Comisión Primera. El congresista barranquillero de Cambio Radical pedirá el martes, cuando arranque la discusión, que se aprobado.