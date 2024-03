Denuncian solicitud de pagarés a cambio de avales en Cambio Radical

Cuando se esperaba que las controversias en torno a la inscripción de listas en el país finalizaran, en Piedecuesta volvió a encenderse la polémica, por cuenta de la lista que fue registrada por Cambio Radical para el Concejo de ese municipio.

En la imagen, la sede del Concejo de Piecuesta. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Vanguardia Liberal conoció denuncias según las cuales esa colectividad le habría solicitado a aspirantes de ese municipio la firma de un pagaré en blanco como condición para agregarlos en el periodo de modificaciones.

Las declaraciones fueron hechas por Esperanza Martínez, líder de ese municipio, quien dio a conocer que cuando fue a entregar sus papeles para quedar formalmente inscrita en la lista de esa colectividad, le fue solicitado ese documento. “Quedé sorprendida, porque hace cuatro años estuve en el Partido Liberal y no me solicitaron un documento tan delicado como esos, con el que uno puede perder hasta la casa si lo usan mal. Quien me dijo que debía hacer eso fue un funcionario de la sede, y luego el doctor Jorge Navas me lo ratificó, por eso lo hice”, explicó Martínez.

Pese a que Martínez, según relató, accedió a firmar el pagaré, finalmente no fue inscrita en la lista definitiva de esa colectividad.

“Me pidieron otro documento, y me tocó ir a solicitarlo, cuando volví para anexarlo, me dijeron que ya no alcanzaba a estar, que me había demorado mucho para firmar el pagaré”, agregó.

Partido responde

Tras ser consultado por esta redacción, el presidente nacional de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró. “Nosotros supimos que eso estaba pasando y lo prohibimos. Lo que pasaba era que muchos delegados departamentales estaban solicitando el pagaré, porque al partido lo multan si inscribe un candidato que termina con alguna inhabilidad, y como para muchos no había resultados de la ventanilla única, entonces terminaban pidiéndolo, para que en caso de que existiera una multa por este tipo de conductas fuera el candidato quien la asumiera”.



Aunque Lara aseguró que lo tenían prohibido, desde las directivas departamentales se indicó: “Nosotros pedimos el pagaré, porque fue la única solución que encontramos para que ella se pudiera inscribir en vista de que no había pasado por la ventanilla única. El pagaré finalmente no se tramitó, porque cuando terminó de traer los documentos para su inscripción ya habían emitido la resolución de modificación del Partido”, aseguró Manuel Blanco, encargado de las modificaciones.



Esta redacción intentó obtener la versión de Jorge Navas, pero no consiguió respuesta.



Juristas señalaron que aunque legalmente no existe impedimento para hacer esa solicitud, en el “terreno moral sí es cuestionable, porque, según la denuncia, el pagaré se firmaba en blanco”.





La controversia

Esas declaraciones se conocieron luego de la controversia que se desató en torno a la formulación de la lista el pasado 25 de junio, cuando por disputas internas entre las corrientes del representante Ciro Fernández y la del senador Bernabé Celis fue modificada la lista a última hora.



En estos hechos salió salpicada la secretaria de Vivienda de la Gobernación de Santander, Eugenia Aguilar, a quien señalaron de armar la lista de ese municipio, pese a que por su condición de funcionaria tiene prohibido participar en política.



El fondo de esa disputa política estuvo por cuenta de la no inscripción de la mamá de Jorge Navas en la lista inicial, lo que en últimas causó que fuera modificada en varios de sus renglones por Fernández, a quien finalmente Cambio Radical le entregó el poder para hacer los cambios.



Debido a que finalmente fue inscrita la mamá de Navas en la lista solo uno de los dos actuales concejales que tiene ese partido en Piedecuesta terminó postulando su aspiración. Se trata de Aldemar Maldonado. El otro, Ricardo Ardila, quien denunció que los pagarés eran solicitados “como mecanismos de presión para asegurar apoyos a la Alcaldía”, no competirá por la curul “por falta de garantías”,