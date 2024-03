Así se están moviendo los mapas con miras a Alcaldía de Bucaramanga

En la campaña por la Alcaldía de Bucaramanga, varios son los movimientos que han hecho las diferentes fuerzas políticas que están en la puja.

El 25 de octubre los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y juntas administradoras locales. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

A medida que se acercan los comicios, más son los aspectos que se han ido decantando en cada una de las aspiraciones a los principales cargos de elección popular.

A seis semanas de que los colombianos asistan a las urnas para elegir a quienes serán sus autoridades durante los próximos cuatro años, se conoció la última encuesta realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red + noticias sobre la intención de voto para la Alcaldía de Bucaramanga.

Precisamente, los resultados de la medición dejaron en evidencia que el voto en blanco con 28% de intención aún sigue liderando las encuestas, que la indecisión se encuentra en un margen del 10% y tiene peso decisivo, y que las tendencias en cada una de las aspiraciones empezaron a acentuarse.

Así las cosas Carlos Ibáñez lograría el 27% del electorado seguido por Sergio Isnardo Muñoz con 15%, Jhan Carlos Alvernia con el 9% y Rodolfo Hernández con el 7%.

Sin embargo y más allá de los resultados, la encuesta se publica en momentos en los que al interior de las campañas se están reorganizando apoyos y redefiniendo estrategias con miras al trayecto final de la contienda.

Vanguardia Liberal le muestra cuáles son los factores que a hoy están rodeando cada una de las aspiraciones con miras a inclinar la balanza.

Rodolfo Hernández





El candidato independiente a la Alcaldía de Bucaramanga durante toda la campaña se ha mantenido al margen de partidos y movimientos políticos, y contrario a los demás, se ha enfocado en denunciar prácticas irregulares en la campaña.



En lo corrido de la contienda, Hernández ha señalado que integrantes del Polo Democrático y Alianza Verde le pidieron dinero a cambio de apoyar su aspiración, y ha enfocado su discurso en que toda la administración pública del departamento está permeada por la corrupción.



Políticamente no han existido movimientos tradicionales en esta aspiración, que se ha centrado en el apoyo ciudadano.



Aunque en la medición de agosto registró un 8% de intención de voto, en esta ocasión Hernández pasó a tener 7%, que dado el margen de error se puede considerar el mismo resultado.





Carlos Ibáñez





El candidato liberal tiene en la carrera electoral el mayor peso de la maquinaria tradicional de la ciudad. En estas elecciones, el partido ‘rojo’ está en la competencia completamente unido, y eso representa un potencial electoral casi certero.



Precisamente la lista al Concejo de esa colectividad en las elecciones de 2011 logró un total de 63 mil votos, 35 mil de los cuales fueron depositados a favor de los siete corporados que hoy están aspirando a repetir curul el próximo cuatrienio.



Aunque para ser elegido Alcalde se necesitan al menos 100 mil votos, que fue el caso de Luis Francisco Bohórquez (120 mil sufragios) hace cuatro años, el candidato ‘rojo’ da por sentado que la lista al Concejo le jalonará la mitad de los apoyos que requiere.



Ibáñez también tiene a su favor que es el candidato con menos rango de desconocimiento en la contienda. Mientras que a los demás aspirantes en la baraja entre el 55% y el 48% de los ciudadanos no los conocen, el aspirante liberal solo tiene ese margen en un 26% entre otras cosas por haber sido ya alcalde de la ciudad.



Adicionalmente, Carlos Ibáñez tiene dentro de sus cuentas el apoyo de la Alcaldía de Bucaramanga, que aunque oficialmente no le hace campaña, sí estaría presionando a sus contratistas, tal y como lo denunció Vanguardia Liberal para que voten a favor de su aspiración.



A esa candidatura también le suman las coaliciones que ha firmado con el Partido Conservador, Alianza Verde y Aico. Aunque estas últimas colectividades no son tradicionalmente fuertes en Bucaramanga, tienen estructuras que terminan impulsando y atrayendo votos.





Jhan Carlos Alvernia





El actual concejal de Bucaramanga tiene otra de las campañas con mayor cantidad de recursos en la contienda. Precisamente, diferentes sectores políticos y de opinión han señalado que en esa aspiración se estarían moviendo “ríos de dinero”.



Aunque desde esa campaña lo han negado y de hecho se ha asegurado que “son modestos” los recursos, la inversión en avanzadas y en general en propaganda contrasta con esa declaraciones.



En las últimas semanas Alvernia ha sumado apoyos que van desde el movimiento ‘Santander en serio’ y la ASI, pasan por Opción Ciudadana y llegan hasta la aspiración de Holger Díaz (cuya fuerza está representada en el círculo de poder de Richard Aguilar, que se le uniría formalmente el miércoles).



Vanguardia Liberal intentó obtener una versión de la campaña de Holger Díaz sobre la alianza pero al cierre de esta edición nadie se pronunció.



A eso se sumarían candidatos al concejo de diferentes partidos que ‘debajo de la mesa’ y en algunos casos de frente (varios conservadores), estarían moviendo sus fichas.



Esas nuevas uniones no solo han reconfigurado el mapa de poder en esa aspiración, sino que en términos de financiación, los pone como quienes podrían hacerle frente a la maquinaria liberal.



La U tiene tres corporados elegidos, y en la lista al Concejo de 2011 logró 28 mil votos. Actualmente hay candidatos que están siendo apoyados por el círculo de Richard Aguilar, por lo que se calcula que el caudal electoral de esta colectividad aumentará en los próximos comicios. Por otro lado la ASI también tiene concejal actual y en esta ocasión está siendo impulsada por Hugo Aguilar.



En contrapartida, Alvernia registró solo 9% en la última encuesta de intención de voto.





Sergio Muñoz





Desde que inició formalmente su aspiración, que terminó siendo avalada por el Mais, su campaña tenía como una de sus principales fortalezas el hecho de que era apoyada por el círculo de poder del gobernador de Santander, Richard Aguilar.



Aunque hasta la semana pasada había sido así, diferentes versiones relacionadas con que finalmente ese círculo de poder se irá a apoyar la aspiración de Jhan Carlos Alvernia, pusieron en entredicho la continuidad de la candidatura.



No obstante, Muñoz ha reiterado a través de redes sociales, que no se unirá a ningún otro candidato, y aunque cuando fue consultado por Vanguardia Liberal no se refirió a ese escenario, sí aseguró: “los que se van se van, bienvenidos los que llegan”y agregó que su candidatura irá hasta el final.



En contrapartida a la crisis interna que se desató en esa campaña, en la última medición de Cifras & Conceptos, Muñoz fue el único de los ‘coleros’ que despegó y sobrepasó el margen del 10%, al contabilizar 15 puntos enintención de voto.



No obstante, sin el respaldo del círculo de Aguilar (según el jefe de campaña de La U llegaría oficialmente a la candidatura de Alvernia el próximo miércoles), que era en su gran pilar económico, su campaña se queda sin la mayor fuente de financiación para competir en la recta final que es la más costosa.



Un sector del Polo Democrático está con esa aspiración. Aunque esa colectividad obtuvo un total de 7 mil votos hace cuatro años en la lista que postuló al Concejo, en esta ocasión la composición es diferente, por lo que se desconoce el potencial real de esa partido en Bucaramanga.



El Mira, que en las elecciones de 2011 obtuvo 3.964 votos, hará oficial su adhesión a esa candidatura hoy.