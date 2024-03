Conozca los reportes que los candidatos a la Gobernación de Santander han hecho al aplicativo del Consejo Nacional Electoral, CNE, cuentas claras.

Las campañas en Santander no tienen las ‘cuentas claras’ (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Las campañas en Santander no tienen las ‘cuentas claras’

En medio de la cuenta regresiva de las elecciones de autoridades territoriales, Vanguardia Liberal revisó los reportes que han hecho las cuatro campañas a la Gobernación y se encontró con que varios no han subido toda la información de los gastos en los que han incurrido sus campañas.

Reportes como los de transporte y actos públicos, para expertos en marketing político, no coinciden con la realidad de varias de las aspiraciones, que se han dado a conocer en el departamento por su grado de ostentación.

Esto es lo que los candidatos reconocen que han invertido y que han recibido para pagar avanzadas, propaganda, sedes de campaña y transporte, entre otros.

Holger díaz partido de la u

Total ingresos: $1.023 millones



Total gastos: $1.020 millones



El candidato ha aportado $878 millones de su patrimonio a la campaña y su esposa $50 millones. Por su parte $95 millones provienen de dos particulares: Édgar Acela y Roberto León.



De los gastos $722 millones se habrían ido en propaganda, $102 en administración, $96 en actos públicos y $50 en transportes.



Aunque es el candidato con mayor reporte en cada uno de los ítems, para expertos en marketing político, lo que ha gastado su campaña en actos públicos y transporte a hoy es superior a lo que está consignado en ‘cuentas claras’.





Carlos fernando sánchez ‘santander en serio’

Total ingresos: $870 millones



Total gastos: $534 millones



El candidato asegura que todo lo que ha invertido en su campaña proviene de su patrimonio y que no ha tenido ni un solo aporte de particulares; ni siquiera de Hugo Aguilar, su mentor y padrino político.



De los gastos señala que ha invertido $375 millones en propaganda, no obstante candidatos que han instalado en todo el departamento similar número de vallas han reportado valores muy superiores a esas sumas. El candidato no tiene ningún reporte de gastos de transporte, a pesar de que ha recorrido la totalidad de los municipios y varios de ellos junto a una voluminosa avanzada.



En actos públicos además tiene reportado $0, pese a que en todos los municipios ha realizado reuniones con sus habitantes.





LEONIDAS GÓMEZ ‘dignidad santandereana’

Total ingresos: $716 millones



Total gastos: $413 millones



Según el reporte solo ha tenido donaciones de dos particulares que en conjunto aportaron $7,5 millones. Los ingresos restantes -$708 millones- han provenido del patrimonio del candidato en su totalidad. De los gastos en el que más ha invertido ha sido en propaganda electoral, que llega a los $247 millones, y en administración con un total de $77 millones reportados.



Es el candidato más austero. Ciudadanos no han reportado grandes avanzadas, gastos desbordados en propaganda ni eventos públicos continuos que pudieran haber sido omitidos.





Didier tavera partido liberal

Total ingresos: $1.510 millones



Total gastos: $751 millones



Según el reporte, $400 millones de los ingresos son del patrimonio del candidato y $1.110 millones corresponden a donaciones y créditos. De ese monto los grandes aportes han sido: $550 millones por Martiniano López, quien habría dado créditos por ese monto, otros $170 millones han sido entregados por Mario y Víctor Hernández, de los cuales $100 serían créditos y otros $150 millones por Juvenal Santamaría también en créditos.



El candidato asegura que se ha gastado más de $600 millones en propaganda, pero solo ha registrado $9 millones en eventos públicos, cuando diariamente y en diferentes municipios está adelantado encuentros. Tampoco tiene el reporte real de lo que ha costado su transporte junto a todos los miembros de su campaña; por ese concepto solo ha registrado $15 millones.