Alexánder Vega, registrador nacional

“Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial, en la cual tendremos las mismas garantías, los mismos controles y ratificando que la Registraduría Nacional del Estado Civil, nuestra organización electoral, es una organización transparente. Los resultados del preconteo han sido verificados de acuerdo al compromiso que tuvimos de verificación de datos y lo importante es que la información ha sido dada al país de manera contundente y clara. El doble proceso de verificación salió muy bien, pues en compañía de las firmas contratistas se hicieron todas las verificaciones de recepción de resultados doble vez y se revisaron los E-14. El resultado ha sido corroborado y verificado por todo el control hecho por la Registraduría. Gracias a todo el pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y, particularmente, a la Procuraduría por hacer seguimiento al plan de acción de mejoras solicitado.

Gustavo Petro, candidato presidencial

Agradezco a los cerca de 90 mil testigos que estuvieron acompañándonos y a más de un millón de activistas en redes sociales que han hecho posible que hoy seamos 8 millones 500 mil ciudadanos de Colombia victoriosos en esta primera vuelta. Tengo que agradecerle al pueblo nariñense y caucano que votaron por nosotros en más del 70%. No soy de Nariño ni del Cauca pero ojalá que esos vientos del sur recorran toda Colombia en estas tres semanas. Lo que se disputa hoy es el cambio, los partidos políticos aliados al gobierno de Duque y su proyecto político han sido derrotados. Queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, hacia adelante, constructivo, que nos permita una era nueva mucho más próspera, de mucho más bienestar y capacidad. Ha llegado el momento de escoger. La corrupción se combate arriesgando la vida no queremos más violencias, hemos propuesto un camino de pacificación.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial

No soy ingenuo sobre las resistencia que tendrá un Gobierno que buscará atacar la politiquería, sobre todo por los que se han sentido dueños del país. Será el pueblo el que consolide la victoria en segunda vuelta. A los que votaron quiero decirles que no les fallaré y mi compromiso es hoy y siempre para hacer un país de oportunidades. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Mi Gobierno trabajará para crear bienestar para todos los colombianos, en especial aquellos que necesitan apoyos. Será el pueblo colombiano el que me acompañe en las decisiones que tendré que tomar en el Gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y de la corrupción, hoy ganó Colombia. Salieron a votar para que el país tome un nuevo rumbo con la votación que obtuvo mi propuesta de Gobierno. Hoy ganó la nación del trabajo, de la honestidad.

Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia

Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión: no queremos perder el país, ni vamos a poner el riesgo del futuro de Colombia. Rodrigo Lara y yo votaremos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio. Además dejamos muy claro que Rodrigo y yo no haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría. La democracia se cuida y se respeta, y esas son las reglas de juego. No queremos poner en riesgo el futuro de nuestros hijos. Que cada voto sirva para que construyamos un país diferente, sin hambre, sin corrupción, sin violencia y con mucho progreso para luchar contra la pobreza. Agradezco a los más de cinco millones de colombianos que votaron por este proyecto. A Petro, por todo lo que ha dicho y lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, las libertades, la economía, las familias y para nuestros hijos

Iván Duque, presidente de Colombia

Hoy, los colombianos asistieron a las urnas y con su participación demostraron, una vez más, la solidez de nuestra democracia. Una jornada que transcurrió en calma gracias al trabajo de la organización electoral y de la Fuerza Pública a través del Plan Democracia 2022. Agradecemos a jurados, la organización electoral, las misiones de verificación de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea en Colombia por su apoyo en esta jornada democrática, que está resguardada por hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública que garantizan la seguridad ciudadana. Garantizamos la tranquilidad en los 12.513 puestos de votación. Se inicia la fase de apoyo en materia de seguridad en preconteo, conteo y escrutinio.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga

Ganó la democracia y la ciudadanía se pronunció de forma contundente en las urnas. Es momento de confiar. Felicitaciones a

Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández por su triunfo al llegar a la segunda vuelta presidencial. En paz y completa calma transcurrió la jornada electoral en nuestra ciudad. Se cerraron las urnas. Gracias a toda la ciudadanía que participó. Estoy seguro de que vienen cosas buenas, esperanza y cambio para nuestro amado país.

Sergio Fajardo, Centro Esperanza

Estaba claro que Colombia iba a cambiar; quedó claro que Colombia quiere cambiar. No tengo duda de que nuestras posiciones están vigentes. Somos un polo a tierra, que cuando Colombia quiera mirar más allá de ese malestar, nos va a encontrar. En este nuevo contexto, la lucha contra la corrupción y la importancia de la educación deben seguirse manteniendo. Lo único que quiero decirles es que cuidemos a Colombia. Nuestra Colombia está muy adolorida. Tiene esa mezcla de rabia, insatisfacción y tristeza. Vamos para una época muy difícil. Quiero darle las gracias al equipo que me ha acompañado desde hace tiempo, durante tantos años, los quiero, las quiero, y les agradezco profundamente el esfuerzo que han hecho porque siempre.

FLIP y MOE

Expresan su preocupación por el alto nivel de violencia y desinformación en la conversación sobre elecciones presidenciales en redes sociales y medios de comunicación. Esta se ha caracterizado por una hostilidad general hacia la prensa y a las personas que participan de la discusión. También por la presencia de cuentas que actúan de manera organizada para difundir desinformación sobre candidatos a la Presidencia. De igual forma a lo largo de la campaña se publicaron numerosas expresiones de incitación a la violencia y al odio racial. Es necesario esclarecer el papel de las campañas en la difusión de desinformación y su responsabilidad en la instigación a la violencia. También observan con preocupación el impacto de las estigmatizaciones que han enfrentado periodistas por parte de políticos y funcionarios públicos durante el periodo electoral.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá

¡Gracias Bogotá! ¡Gracias Colombia! Colombia no solo buscaba un cambio de gobierno sino de era. Los colombianos escogieron dos opciones de cambio y decidirá entre ellas en segunda vuelta. ¡Felicitaciones a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández! Las autoridades y la ciudadanía cumplimos nuestra cita con la democracia ... y San Pedro, que es bogotano, también nos ayudó alejando la lluvia. Colombia ejerció su derecho al voto, poder hacerlo libremente en una democracia plural le ha costado a la humanidad sangre, sudor y lágrimas.