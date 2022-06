El partido Nuevo Liberalismo manifestó su rechazo a las afirmaciones del candidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que el partido volcó su respaldo hacia su contrincante, Rodolfo Hernández, debido a que él “no aceptó” las propuestas que le hicieron para aliarse en segunda vuelta.

“Lo que me propusieron fue básicamente que el partido pudiera solucionar sus deudas que tenía y que el hermano pudiera ser alcalde de Bogotá. Se mostró muy interesado en que él (Juan Manuel Galán) pudiera manejar las relaciones internacionales de Colombia”, dijo Petro el miércoles en Blu Radio sobre la reunión que sostuvo con los directivos del Nuevo Liberalismo, antes de que estos anunciaran su decisión.

Ante esto, el partido dirigido por el exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán mostró su descontento a través de un comunicado. “El Nuevo Liberalismo rechaza enfáticamente sus mentiras, que solo reflejan su ánimo de retaliación por la decisión del partido de no respaldarlo”, señalaron.

Video: Así habría sido el plan de la campaña de Petro para acabar con Federico Gutiérrez

En la misiva también calificaron las declaraciones del candidato de izquierda como “calumniosas” e hicieron énfasis en que “jamás se planteó una solicitud tan descabellada como pretende insinuar el candidato Petro”.

“El sicariato moral con el que pretende atacarnos el señor Petro, nos ratifica en la decisión tomada por el Nuevo Liberalismo de respaldar un gobierno ajena a los extremismos destructivos que amenazan a la democracia colombiana”, concluyeron en el comunicado, en el mostraron su preocupación por las garantías que ofrecería un posible gobierno que hace este tipo de señalamientos en campaña.

La misma preocupación mostró el exsenador Carlos Galán, también integrante del partido, quien aseveró en su cuenta de Twitter: “Gustavo Petro con calumnias busca destruir al que no piense como él, al que no lo apoye. Una persona así no debería ser presidente de la república. Qué garantías habrá para quienes no piensen como él, para quienes lo critiquen”.

Video: Esto dijo Roy Barreras sobre atacar a la Centro Esperanza: “Petro no puede tratar mal a Gaviria, pero yo sí”

Carlos Galán, quien aseguró que no estuvo en la reunión del Nuevo Liberalismo con Petro, también cuestionó en entrevista con Blu Radio que el candidato de izquierda no hubiese revelado esto antes y señaló que “Petro espera la reacción del partido para salir a desacreditarlo”.

“Si hubiera sido cierta cualquier petición absurda, ¿por qué no lo dijo inmediatamente? Porque es totalmente falso. La mentira es la estrategia de Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Así ha sido desde hace muchos años”, concluyó Galán en el medio nacional.