El ‘revolcón’ que creó Francia Márquez en el Pacto Histórico

En tan pocos días, el anuncio del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de designar como su fórmula vicepresidencial a Francia Márquez ha desatado comentarios y decisiones al interior y por fuera de la coalición.

El más polémico y delicado para la colectividad fue la decisión del expresidente del Partido Liberal, César Gaviria, de romper diálogos con el Pacto debido a unos comentarios que hizo Márquez frente a lo que ha significado el expresidente en la política colombiana durante muchos años.

Tan preocupante fue esa decisión para la coalición de izquierda, que Petro y el senador Roy Barreras están intentando restablecer esas conversaciones con el máximo exponente del liberalismo, hasta la misma lideresa después aseguró que está dispuesta a conversar con el expresidente con la intención de unirse por un cambio social.

El análisis

Para el analista Germán Prieto, la decisión únicamente representa acciones positivas para la campaña electoral del exalcalde. “No tiene ningún tipo de maquinaria, no pertenece a ningún partido político tradicional. Por el contrario, está enviando un mensaje de reconocimiento a las víctimas, a la población afrocolombiana, a las mujeres. En ese sentido, para las personas que valoran ese tipo de trabajo y lo que ella representa es un golpe de opinión bastante importante”, aseguró Prieto.

Frente a lo positivo que se evidencia de la decisión, el analista Prieto aseguró que eso no significa que le genere más votos al Pacto: “Por ser Francia del Pacto Histórico, no creo que le genere muchos más votos a Petro, sino es en aquellos sectores que tal vez reconocen en Francia esa figura que ha llegado a ser”.

Por su parte, para el analista Pedro Viveros, es necesario destacar el activismo ambiental en los diferentes territorios del país, que por ese lado, para el analista, le da un gran significado al Pacto.

“Ella es una persona muy importante por su trabajo en el sector ambiental y en el de reivindicaciones sociales. Uno tiene que comenzar a ver en Francia si ella está capacitada para manejar los botones del Estado en Colombia. Los colombianos van a mirar si ella tiene la capacidad, de igual forma que con los demás candidatos”, aseguró Viveros. En términos de simbología, el analista y consultor Carlos Andrés Arias considera que Petro le añadió más fuerza a su candidatura presidencial con la designación de Márquez. Un hecho que además evidencia lo que los algunos seguidores del Pacto esperaban después de la votación de las consultas.

“Ganó en coherencia y simbología, Francia representa política y culturalmente el verdadero cambio que inspira a muchos ciudadanos a votar por Petro. Ella es un hecho histórico dentro de la política colombiana y mundial, por lo que ella misma ha logrado a nivel internacional. Demuestran coherencia al interior del discurso dentro del Pacto y hacia afuera”, expresó Arias.

Respecto a lo sucedido entre el liberalismo y la coalición de izquierda, Prieto aseguró que esta situación no perjudicaba a Petro debido a que Márquez siempre ha mostrado su posición frente a los políticos tradicionales.

“Es algo que Francia ha venido manifestando desde hace mucho tiempo y debe ser puesto en el contexto de su intervención de separarse de la política tradicional y de mostrarse como esa figura política nueva, innovadora, que efectivamente representa un cambio”, expresó Prieto.

El analista además aseguró que ese tipo de acciones no afectan al exalcalde: “No veo de ninguna manera la figura de Francia empañando, opacando, cuestionando la candidatura de Petro. Por el contrario, solo le trae fortalezas justamente por esos méritos y por ese activismo social que Francia ha mostrado durante su vida”.

Disertando de la posición de Prieto, el analista Viveros aseguró que para ganar la Presidencia y en general en la política se necesitaban alianzas, lo que daría a entrever que con la designación de Márquez, Petro estaría dejando de lado el interés en formar alianzas políticas.

“Da la impresión de que al escoger a Francia, él decidió cerrarle la puerta a muchas alianzas. Lo que está haciendo es concentrarse en la izquierda radical porque Francia es más radical, incluso más que Petro, se radicaliza en discursos que centran es unos nichos de izquierda que no tenían, pero se cierran las puertas y no están abiertos a hacer más alianzas”, expresó Prieto.

De igual forma, el analista Arias considera que por las recientes declaraciones la coalición perdería la capacidad de negociar políticamente.

“Se ha visto una desventaja en los temas de negociación política, esto hace que el Pacto pierda capacidad de negociación e intermediación con otros sectores que pueden llegar a ver en Francia que no tiene experiencia como funcionaría, también en un discurso en donde no se puede seguir polarizando a un país, más allá de su honestidad”, aseguró Arias.

Aunque el consultor afirmó que el discurso de Márquez es bien recibido por la opinión pública seguidora de la misma, a las personas tradicionales les puede disgustar las referencias que la lideresa ha hecho.

“Las declaraciones de Francia son muy importantes e interesantes para la opinión pública, que no se queda callada y hace una reivindicación de las minorías étnicas, de aquellos que han sido excluidos en el país, pero esas declaraciones no son bien recibidas por las estructuras políticas tradicionales, entonces la figura de Francia debe ser concertadora, no puede ser una figura que desate más odios”, expresó Arias.