Iván Duque, presidente de la República:

“Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente”.

Humberto de La Calle, senador electo:

“Por fortuna concluyó está sucia campaña. El triunfo de Gustavo Petro es nítido. Desde el Senado adoptaré una posición independiente. Apoyaré las iniciativas provechosas y me opondré a las nocivas. Espero nuevos bríos para el proceso de paz”.

Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de la República:

“Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento: primero Colombia”.

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la república:

“Los colombianos decidieron votar por Gustavo Petro y él es el Presidente electo. Deseamos que su gobierno fortalezca instituciones, mejore la calidad de la democracia y estimule el desarrollo económico. El cierre de brechas sociales, la eliminación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza monetaria solamente serán posibles con crecimiento económico y con empleos que genera el sector privado. Debemos cuidar la propiedad privada y la libertad económica”.

Juan Diego Gómez, presidente del Senado:

“Aceptar el resultado es el camino para defender la democracia. Felicito a Gustavo Petro y espero que su gobierno cumpla con el cambio sereno que está pidiendo Colombia, un cambio que nos una y reconcilie. Seguiremos trabajando por nuestro país”.

Juan Fernando Cristo, ex senador y ex ministro del Interior:

“Con Gustavo Petro presidente gana la paz y la reconciliación en Colombia. Por primera vez la izquierda democrática llega al poder en Colombia. Buena noticia. Ahora hay que unir al país para impulsar el cambio”.

María Fernanda Cabal, senadora:

“Aquí estoy y soy oposición. No los voy a abandonar. Los socialistas sólo saben destruir y nuestra obligación es defender la libertad. Una etapa difícil de la vida nacional está por empezar y debemos prepararnos para enfrentarla, con el tesón que demanda la defensa de nuestros principios y valores”.

Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial:

“Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña. Que su presidencia dure 4 años y no más. Que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted.

Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial:

“Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo. Acepto el resultado, como debe ser, si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que se ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio”.

Mauricio Aguilar, Gobernador de Satander:

“Felicito al nuevo Presidente de la República, Gustavo Petro. Esta nueva etapa debe ser una oportunidad para lograr acuerdos políticos, sociales, y ambientales en el país. Felicitaciones al Pacto Histórico.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga:

“Colombia cambió y ganó la democracia. Felicitaciones a Gustavo Petro por su victoria. Es momento de trabajar por la unidad del país y el bienestar de cada territorio; donde se respete la vida, la paz, los recursos naturales y existan oportunidades para todas y todos. Felicitaciones a Rodolfo Hernández quien luchó hasta el final para ser presidente; dura tarea que emprendió para representar a Santander y Colombia. Admirable. Estoy seguro que Gustavo Petro también será presidente de los santandereanos y traerá progreso y desarrollo a la región”.

Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia:

“Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas Lgtbiq, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están... por toda Colombia. Hoy empezamos a escribir una nueva historia. Gracias Colombia. Esta lucha no empezó con nosotros, empezó con nuestros ancestros. Hoy con dignidad y grandeza recogemos los frutos de esa siembra. Hoy se levanta la voz de los que ya no están y de los renacientes que vendrán y juntos empezaremos a construir la nueva historia”.

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia:

“Es historia lo que estamos escribiendo, una historia nueva para Colombia y América Latina. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometimos la existencia y la vida misma. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios ni profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás, en dejar los sectarismos atrás. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una sola. Y para que sea una Colombia en esa diversidad multicolor que somos necesitamos del amor, como una política de comprendernos los unos a los otros.

El cambio significa abrir las oportunidades para todos los colombianos. Llegó el gobierno de la esperanza. Este gobierno que va a iniciar el próximo 7 de agosto es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Si queremos sintetizar en tres frases en qué consiste, diría: 1. La Paz. 2. La justicia social y 3. La justicia ambiental. No vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que nos perdonamos. Que la oposición que tendremos será siempre bienvenida en la Casa de Nariño para dialogar”.