$!En política no todo se vale: Rodolfo Hernández explicó por qué la cédula de su hija sigue activa

En un comunicado, Hernández y su esposa aseguraron que los comentarios que han proliferado en redes sociales son malintencionados, pues desconocen que luego de que su hija fue secuestrada por el Eln, ese grupo no volvió a dar información sobre ella y la habría asesinado.

“De forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de supervivencia”, expresó la familia.

La familia Hernández aseguró también que, a pesar de que siempre estuvieron atentos a noticias sobre el paradero de su hija, adelantarán las acciones pertinentes para obtener la declaratoria de muerte.

“Al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la República”, informó la familia de Hernández en la carta.

Además, en el documento reiteraron que “mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre”.

Finalmente, la familia rechazó el manejo que se le ha dado a la situación del desaparecimiento e invitaron nuevamente a que sea respetado el dolor ajeno y los temas personales.