Según las afirmaciones de 'Otoniel', el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín habría sostenido reuniones con alias 'Mi Sangre' –capo de la Oficina de Envigado– entre 2009 y 2010.

“Quiero decir que es muy posible que, luego de salir de la Alcaldía de Medellín, tuviera alguna reunión con alias 'Mi Sangre'. Recuerdo que ellos se movían legalmente por toda parte, seguramente me pedían reuniones como dirigente antioqueño para el fomento de empleo”, comentó Pérez Gutiérrez en los micrófonos de Blu Radio.

Los señalamientos a Luis Pérez de tener presuntos vínculos con los paramilitares no son nuevos. Un video que conoció El Colombiano–grabado en febrero de 2011– el entonces presidente de la Corporación Democracia, Luis Carlos Piedrahita, aseguró que el consejo directivo de ese grupo de exparamilitares se reunió y tomó la decisión de apoyar a Luis Pérez a la Alcaldía de Medellín y que fueron respaldados por el exparamilitar Diego Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'.

Ante la grabación, Pérez –candidato presidencial del Movimiento Piensa en Grande– dijo que “jamás en mi vida me he reunido con ellos (los mencionados en el video)” y añadió que no acostumbra a recibir dinero para sus campañas políticas, porque su financiación la hace a través de préstamos bancarios.

Pérez Gutiérrez puntualizó que la acusación que le hace “Otoniel” es un refrito, porque “yo le pedí a la Fiscalía que investigara si tenía nexos con los paras y la Fiscalía precluyó el caso en 2012”.